«Vokaalselt oli see väga tore ja suur väljakutse ja mul on hea meel, et sain Maikeni käest sellist hääletrenni ja -koolitust, mida ma kunagi varem pole kogenud – see oli hästi inspireeriv,» tunnistab Jennifer Hudsonina eile näosaates võidu võtnud näitleja Adeele Sepp, et seekordne etteaste oli tema jaoks kõigist eelnenuist keerukaim.

«Maiken õpetas mulle, et see võimas hääl on minus tegelikult olemas ja ma pean seda lihtsalt õigel ajal realiseerima. Olen hästi õnnelik, et selle töö ette võtsime ja kõik laabus.»

Adeele sõnul ei kujunenud harjutamisaeg päris sääraseks pingutuseks, et Hudsoni hääl tema meeltest kõik muu välja tõrjunuks.

«Mul ikka tiksuvad mõtted kuklas,» poetab ta naerdes. «Aga seda tuli küll ette, et Viljandi–Tallinna vahet sõites roolis olles laulsin.» Poroloonihulk, mille õbluke Adeele kurvika lauljanna kehastamiseks endale kostüümi alla sai, ja pruuni värvi kogus, et saavutada mustanahalise artisti šokolaadijumet, olid märkimisväärsed. «Grimmitiim tegi muidugi suurepärast tööd. Aga et mu põhifookus laval Jenniferi tehes oli kogu aeg mõelda laulu peale ja sooritus võimalikult täpselt ära teha, siis polnud mul aega lisatakistustele mõelda.»