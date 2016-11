Prillid ees, muutus maailmavaade jalamaid uduseks. «Nägin laval oma kangete prillidega küll astuda, aga publikut väga ei näinud.» Uno Kaupmehe hittloo «Ärge unustage valssi» esitamine andis Kristjanile peale tugevate prillide võimaluse kanda muidki ajastutruid aksessuaare – ruudulist päevasärki ja kauboikaabut. «No ja see nahkvest, millest ei saa üle ega ümber,» sõnab laulja uhkusenoodiga hääles. «See on originaalvest, ma ei teagi, kust see välja võeti.» Lisaks kõigele oli see Kristjanile üleüldse esimene Eesti artist, keda tal on tulnud näosaates parodeerida.

«Põnev oli Kaupmeest teha – noh, selline maamees ja omapärase häälega,» lausub Kristjan naerdes. «Et ma võtsin lauluks «Ärge unustage valssi», oli loomulik. Valida polnud väga raske, sest see on üks tuntumaid Kaupmehe lugusid. Selline Eesti muusika on vanematel ikka kodus mänginud, eks sealt oli see ka kõrva saanud ja jäänud!» Siiani näosaate laval seitset artisti kehastanud Kristjan on pidanud värvilisi läätsesid kandma kolmel-neljal korral. «Eks need vajavad alati natuke harjumist, sest ma pole oma elus kunagi pidanud neid kandma,» sõnab ta. «Läätsede silmapanek pole olnud mulle vast kõige õudsem katsumus, aga Kaupmehe prillid koos läätsedega oli tõesti omaette kogemus!»

Isemoodi kogemuseks hindab Kristjan ka Sofia Rotaruks kehastumist. «Rotaru puhul läks grimmitoolis ikka kõvasti aega,» muheleb ta. «Et kõigepealt mees ära katta ja siis naine peale teha.

Grimmi tehti tema puhul mulle vist kõige rohkem – et ikka ilus naine välja tuleks. Kõige pikemad grimmitoolis istumised olid aga muidugi habemega tegelaste puhul, see võttis meeletult aega – pole ju olemas valmishabet, kui see just väga pikk ei ole. Nagu mustanahaliste artistide puhul kulus palju aega värvimisele ja pärast värvi mahapesemisele.»

Lauljanna Rotaru puhul, kellena Kristjan esimeses saates lavale astus, sai ta vett ja vilet naiserolli harjutamisel. «Eks Rotaruks ehk naiseks muutumine oli sisemiselt otsimine ja proovimine – et mitte üksnes häält imiteerida, vaid olla ka rollis usutav,» ütleb ta. «Hääletämbrit püüdsin aga kõige rohkem harjutada Lenny Kravitzi puhul.

Mitme artisti puhul võib saada teatud sõna ja fraasiga isegi kohe alguses õige hääle kätte, aga teine asi on seda hoida läbi terve loo. Et see kõlaks igal hetkel veenvalt.»

Artistid unenägudes kiusamas ei käi

Kui teinekord on uue artisti kehastamine kinkinud näosaates osalejaile ärevaid ja unetuid öid, kui parodeeritavad isegi unenägudest läbi astuvad, siis Kristjan selle üle ei kurda. «Ma ei näe õnneks artiste unes,» naerab ta. «Küll aga on naljakas olnud, et vahetult enne uut salvestust magama minnes on peas keerelnud vanad lood. Mitte need, mida kohe järgmisel päeval tegema lähed, vaid hoopis need, mis on juba salvestatud. Kummaline, uuemad lood võiksid olla nagu rohkem pealuu sees ja mõtteis keerelda, sest oled neid ju just hirmus palju harjutanud.»

Kristjan, kes on näosaate kõrvalt oma napipoolset aega jaganud sarjale «Köök», esinemistele ja pisut ka muusikalavastusele «Mardileib», tõdeb, et tulistas sügisesi projekte plaanidesse kirjutades pisut mööda. Kõike sai ühtäkki paljuvõitu kokku. «Eks seegi ole jälle koolitav,» poetab ta.

«Kõik otsused said tehtud paraku siis, kui veel midagi hullu ees ei olnud ja mu kalender paistis tühi olevat. Ühel ajal tekkis üks asi juurde, siis teine ja kolmas. Kui see aeg, mil tuli tegutsema asuda, kätte jõudis, hakkasin vaatama, et kõiki asju tuleb korraga teha: «Köök», esinemised ja näosaade. Nii et tõsi, praegu on vist mu elus üleüldse kõige hullumeelsem periood.

UNO KAUPMEES: «Olen seda laulu laulnud rohkem, kui oleksin tahtnud.»

«Laul «Ärge unustage valssi» on minu arvates 1977. aastal tehtud lugu ja kui nüüd noor inimene selle teha võttis, siis ega see mind väga rõõmusta,» naerab muusik Uno Kaupmees.

«Vähemalt see on hea, et mees seda esitas. Ning mis peamine, ilus mees! Oleks seda laulnud mõni väikestest habrastest tüdrukutest, siis ma küll ei tea! Aga võib-olla oleks väga huvitav olnud.»

Üle 40 aasta valsilugu esitanud Kaupmees mäletab, et see ilmus tema repertuaari üliõpilasmaleva ajal. «Kellelgi oli kaasas lintmakk, millel lugusid keriti. Eriti läks naishingedele korda laul, mis rääkis valsist. Ega ma siis teadnud, et selle autor on Steagall, aga teadsin, et eesti keeles pole seda tehtud. Kirjutasin sõnad ja hakkasime seda ansambliga laulma. See oli meil üks esimestest lauludest üldse.» 1970. aastate lõpus määratult popiks tõusnud lugu on kergelt meelde jääva meloodia ja poeetilise tekstiga. «Kahe duuri lugu,» lausub Kaupmees. «Võrreldes Valgre «Saaremaa valsiga», kus vehid kogu aeg akorde vahetada, on see lihtne lugu, mida seltskonnas laulda.»

Seda, kui mitu tuhat korda on tal elu jooksul valsilugu esitada tulnud, ei kipu Kaupmees kokku arvutama: «Ütleksin nii, et olen seda laulu laulnud rohkem, kui olen tahtnud. Käisime viimastel aastatel vanemate inimeste kontsertidel laulmas ja kui see sai läbi, hüüdsid inimesed rõõmsalt: «Aga teil on veel üks laul, mis on jäänud laulmata!» Loomulikult oli see valsilugu. Ning selle laulu ajal tõusevad tavaliselt inimesed ka püsti ja hakkavad lava ees tantsima.»