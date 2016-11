Sulle meeldib nüüd teha kõike nii, nagu tavaliselt ei tehta. See annab sulle energiat, mis omakorda võimaldab sul kerge vaevaga takistustest vabaneda. Täna ongi just selline päev!

Kaksikud

Merkuuri ja Neptuuni kvadraati tõttu tasuks olla hoolikas asjaajamises ja ümberkäimisel tähtsate dokumentide ja failidega. Probleeme võib ette tulla arvuti või mobiiliga. Või komistad valeinfo otsa.

Vähk

Kuu liigub Vähis ja moodustab päeva jooksul pingeaspekti Uraaniga. Niisiis on oodata seda, mida sa ei oska oodata. Plaane pole mõtet teha, kuna suure tõenäosega ei õnnestu neist hiljem kinni pidada.

Lõvi

Võimaluse korral võta aeg maha ja luba endale rohkem puhkust. Liigne rabelemine võib sind kiiresti väsitada. Avalikes kohtades hoia oma vidinatel silm peal, samuti ole joovastavate jookidega tagasihoidlik.

Neitsi

Merkuuri ja Neptuuni pingeaspekt võib sinus tekitada kummalisi meeleolusid. Mõtled asjadele ja inimsuhetele juurde omadusi, mida neis ei ole. Soovmõtlemine ühes või teises vormis võib olla probleemiks.

Kaalud

Sinu suhted autoriteetide ja muude juhtivate jõududega võivad olla ebaselged ja lihtsalt pingelised. Võimalik, et püüad oma bossilt kiitust teenida, kuid see ei pruugi tulemusi anda. Pigem vastupidi.

Skorpion

Vabadus on sulle niivõrd tähtis, et sa unustad selle kõrval kõik muud näitajad. Kuid just seeläbi suudad olla see, kes tegelikult oled. Mõjud kui isiksus, mistõttu sind respekteeritakse.

Ambur

Õige hetk mõelda, mida peaksid oma elus muutma. Kindlasti on palju pahna ja ebavajalikku, millest oleks kerge loobuda. Samas ole ettevaatlik nii liikluses kui ka mujal ohtlikes oludes.

Kaljukits

Oled ehk taaskord liiga tõsises meeleolus ning esitad nii endale kui teistele ülemääraseid nõudmisi. Päev ei sobi lepingute sõlmimiseks ega kellegiga koostöö alustamiseks.

Veevalaja

Su originaalsed ideed leiavad teiste hulgas nüüd tavalisest soodsama vastukaja. Isegi su kõige pöörasemad ettepanekud kuulatakse huviga ära ning ehk leitakse neile isegi mingit rakendust.

Kalad