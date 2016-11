Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 14. novembri valik.

NÄDALA PLUSS | Kulturism ja fitness pole küll maailmas eliitalad, kuid Eesti esindajad kuuluvad absoluutsesse tippu. Kaheksa päeva tagasi tuli Ott Kiivikas Hispaanias kulturismi MMil neljandaks, möödunud pühapäeval triumfeerisid fitnessi MMil Kristina Kroljak ja Oleg Anissimov, kusjuures Anissimov kaitses mullust esikohta.

NÄDALA MIINUS | Tartu ülikooli korvpallimeeskond lendas eurosarjas liiga vara auti. Samas ei saa öelda, et tartlased mängisid masendavalt kehvasti. Europe Cupil edasipääsu otsustanud kohtumises jäädi Austrias 76:79 alla Oberwart Gunnersile. Samale vastasele kaotati napilt ka kodumängus. Euroopas tuleb tasavägised lõpud enda kasuks pöörata, teist võimalust edu saavutamiseks pole.

TULEVA NÄDALA ENNUSTUS | 80 % protsenti on tõenäosus, et Ott Tänak lõpetab autoralli MM-hooaja kaheksandal kohal. Et Citroeniga tänavu vaid üksikutel etappidel võistelnud Kris Meeke maakera kuklapoolele ei reisi, ei saa keegi tagantpoolt eestlasest mööda tõusta ja ainus šanss kohamuutuseks on Mads Östbergist ettepoole kerkimiseks. Tänaku vahe M-Sporti esipiloodiga on 12 punkti ja kuigi Walesi ralli teise kohaga ampsas meie mees selle augu kõvasti väiksemaks, on Dmacki rehvid Austraalias tõenäoliselt kehvemad kui M-Sporti kasutatavad Michelinid. Ehk kui Walesis sai Tänak olla Gulliver liliputtide maal, siis nüüd ootab kohtumine hiiglastega.