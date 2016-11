Mihhail Hodorkovski kutsus Venemaa opositsiooni 75 tuntumat esindajat oma organisatsiooni ja fondi Avatud Venemaa koosolekule Helsingisse arutamaks, kuidas ühendada erinevad opositsioonijõud ühise eesmärgi nimel.

Esijoones tuleb Avatud Venemaa lipu alla koondada palju rohkem inimesi, kui seal on praegu. Hodorkovski tahab venelastele tõestada, et on võimalik nende elujärge parandada, kui Venemaa praegused võimud kõrvale tõugatakse. "Kui presidendivalimistel lubatakse kandideerima Aleksandr Navalnõi, siis toetame teda, kui ta ei saa osaleda, siis vaatame mõne teise presidendikandidaadi, kellel on meiega lähedased seisukohad," ütles Hodorkovski.