Trump on langenud Euroopa riikide ja NATO üksmeelse kriitikatule alla, sest kardetakse tema koostöövalmidust president Putiniga vähemalt Süürias. Stoltenberg tuletab Trumpile meelde, et ainsal korral, kui NATO on rakendanud oma viienda artikli põhimõtet, et rünnak ühe alliansi liikme vastu on rünnak kõigi vastu, mindi toetama justnimelt Ühendriike pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid. Afganistanis andis oma elu rohkem kui 1000 Euroopa sõdurit. "Nüüd ei ole aeg kahelda Euroopa ja Ühendriikide liitlassuhteis," ütleb Stoltenberg.

"Loomlikult on meil vastuolusid, kuid riigijuhid nii siin- kui ka sealpool Atlandi ookeani, hoolimata poliitilistest tõekspidamistest, on alati toetanud seda unikaalset sidet, mis on NATOt algusest peale ühendanud. Ja Ühendriikidel on selles liidriroll."

Suurim mure: agressiivne Venemaa

Tänavu juulis süüdistas Donald Trump NATOt suutmatuses edukalt võidelda terrorismi vastu. Stoltenberg aga juhib Observeri-artiklis tähelepanu sellele, et võitluses Islamiriigiga on NATO-l peamine osa ning just Euroopa NATO-liikmed seisavad vastu ohtudele Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Kuid Venemaa järjest kasvav agressiivsus on peamine, mis Stoltenbergile muret teeb. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et Putin on oma läänepiiridele toonud kümneid tuhandeid sõdureid, mis on tegelik oht Euroopa julgeolekule. "Sellele tuleb otsustavalt vastu seista. Me oleme tugevdanud oma kollektiivkaitset praegu rohkem, kui kunagi varem pärast külma sõja lõppu. Ühendriigid on toomas selle tarvis Ida-Euroopasse soomusbrigaadi ja eelasetab siia relvastust ja moona, kui tulevikus peaks tekkima vajadus veelgi suurendada valmisolekut NATO idapiiril. See ei ole agressioon, see on vaid heidutus võimaliku agressiooni ärahoidmiseks, sest NATO pataljonid tuhandete sõduritega ei ole rünnakul võrreldavad Vene diviiside kümnete tuhandete sõduritega kohe piiri taga. Meie heidutus on selge signaal: rünnak ühe NATO liikme vastu on rünnak kõigi vastu," kirjutab Stoltenberg.

Ta möönab siiski, et praegu katab USA üksi üle 70 protsendi NATO eelarvest ja Euroopa riikide panus peaks olema suurem. Sama möönis ka Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon osutades, et Belgia, Tšehhi, Ungari, Itaalia, Luksemburg, Sloveenia ja Hispaania kulutasid möödunud aastal kaitseotstarbeliselt vähem kui protsendi oma SKPst ning Euroopa Liidu keskmine on ka vaid 1,4 protsenti. "Kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust jääks allesjäävate riikide panus juba alla 20 protsendi NATO eelarvest. See ei ole kaugeltki piisav."

Observer kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa kavatsevad lähinädalatel anda teada oma kavast Euroopa Liidu edasiseks sõjaliseks integreerimiseks. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on samuti teinud ettepaneku Euroopa armee loomiseks. Kriitikud on vastanud sellele ettepanekule, et sellise armee loomise kava ainult tõukab Trumpi veelgi kaugemale NATO toetamisest.

Trump sai Venemaal aukasakaks

Vastuoluline Peterburi ümbruses tegutsev kasakarühmitus Irbis kuulutas läinud nädalal USA valitud presidendi Donald Trumpi aukasakaks ja kutsus ta koos perega Neevalinna pakkudes enneolematut rahvuslikku programmi, et Trump saaks lähemalt tuttavaks venelaste müstilise hinge saladustega, kirjutab Moscow Times toetudes õigeusklike kasakate koondise Irbis atamani Andrei Poljakovi sõnadele.

Irbis ja Poljakovoli on läänemaailmas varem tuntust kogunud, kui avati Putini büst, mis kujutas teda Rooma imperaatorina, tooga õlgu katmas. "See on eramaa, võime teha, mis tahame," vastas toona