Seekord olid tõuked tuntavad ka nii kaugel kui pealinnas Wellingtonis, kus mõnel majal purunesid aknad ja üürgasid maavärina ja tsunami eest hoiatavad sireenid. Umbes 300 kilomeetri kaugusel epitsentrist puhkust veetev soomlanna rääkis Iltalehtile, et sealgi oli maavärin selgesti tunda: pildid kõikusid hotellitoa seinal ja valgus vilkus. Samas on Uus-Meremaa seismoloogiateenistus hinnanud maavärina tugevuseks vaid 5,5 magnituudi, on kirjutanud kohalik Herald. Epitsentrile lähimas Cheviot linnas on päästetöötajate sõnul kahjustused minimaalsed – majades on küll riiuleid kokku kukkunud, aga seinad näivad igal pool terved olevat. Samas levisid sotsiaalmeedias teated, et linnas on mitu maja kokku varisenud, kirjutatakse ajalehe The Herald internetiportaalis.