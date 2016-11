Keiser Aleksander II käis suviti Haapsalus puhkamas küll, kuid alati laevaga ja raudteeehitamisele ei mõelnud. Legendi järgi oli see linnapea Ewald Ungern-Sternberg, kes lasi uue keisri, Nikolai II lauale sokutada sedelikese nurinaga, et Haapsallu ikka veel rongiga ei pääse. Rahandusminister Witte hakkas aga keisrile vastu. Ütles, et raudtee ei tasu end eales ära. Vastupanu murdus, kui rõhk asetati raudtee strateegilisele tähtsusele. Rohukülla kavandati sõjasadamat.

Kui mõisnikud veel raudtee alla tasuta maad andsid, siis läkski ehitus Keila ja Haapsalu vahel insener Peter von Götte juhtimisel 1902. aastal lahti. Kolm ja pool miljonit rubla tolleaegses vääringus oli kulutatud, kui regulaarne rongiliiklus täna 111. aastat tagasi algas.

Jaamahoone, üliesinduslik rohkem kui 200 meetri pikkune perroon ja keisri tarvis mõeldud paviljon valmisid küll alles paar aastat hiljem.