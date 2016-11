Mõni ime siis, et kohe hakkasid igal pool surisema serverid, et kustutada Twitteri säutse, Facebooki postitusi, terveid sülemeid kirjavahetusi, kus Trumpi oli nimetatud hulluks, pajatsiks, tolaks, veiderdajaks, matsiks/natsiks, ahistajaks jne. Euroopa Liidu juhtide õnnitluste lipitsev alatoon on mõistetav – Trump oma raudkange iseloomu ja mõistliku ego juures on inimene, kes ei pea unustama kohe ja kõike. Kuigi ta seda kindlasti suudab – väiklus on joon, mis tema iseloomus puudub.

Tõeliselt naljakaks läks ETV stuudios USA saadiku vastuvõtul siis, kui oli selge: USA presidendivalimised on võitnud Donald Trump. Oh seda ulgu ja hammastekiristamist! Ja tasub ka lihtsalt läbi sirvida kõik möödunud nädala ajalehed. Sel ajal, kui tavainimesed Ameerikas ja ka Eestis vaikselt ja rahulolevalt muhelesid, kaikus üle maade ja merede poliitikateadlaste, arvamusveeru teadmameeste, keskmiste europoliitikute ja „ekspertide“ hädakisa: toimuv ei ole tõsi – see kõik on vaid kõik kole unenägu!

Kuidas said ennustused, oletused ja isegi poliitilised kaalutlused nii hullusti viltu minna? Sest isegi alati sotsialismi poole kalduv poliitikateadus ei saanud ju ometigi tahtlikult udu ajada. Lihtsamalt öeldes – avaliku küsitluse firmad, analüütikud vms ja politoloogiakeskused ei mänginud lolli, nad olidki… noh, n-ö juhmivõitu. Aga et nii suurel määral?

Põhjus on imelihtne – Clintoni ja temas kehastatud bürokraatliku pahelisuse vastu tulid hääletama need, keda akadeemilise ja vasakliberaalse üleolekuga kommentaatorid ja arvamusliidrid polnud kunagi märganud ega kuulata tahtnud. Trumpi triumfi määras Ameerika provintsi töötav valge keskklass, laulusõnadega – depressiivsed Ameerika väikelinnad.

Olles selles keskkonnas kümme aastat elanud, mõtlesin neil päevil oma 30–40 naabri peale. Vasakul majas: tuletõrjuja, tema abikaasa – raamatupidaja; edasi – vene immigrantidest arvutigurud; halastajaõde ja tema abikaasa – boheemlik kunstnik; kolm vabrikutööliste peret (tol ajal palk – ca kuus dollarit tunnis); pakifirma frantsiisiomanik ja tema invaliidist isa; majandusteaduskonna prodekaan; elektrifirma omanike pere, siis Jerry (viimati töötas Tom Basney juures mootorite peal) ja Lydia kahe võõraslapsega (ühel teemad politseiga) jne. Ühesõnaga need, keda valijate iseloomustustes nimetatakse – madalama või keskmise sissetulekuga ja haridustasemega eakad (s.t vanemad kui 45) inimesed. USA magistrikraad oli seal kahel – boheemlasel ja prodekaanist professoril.

Ameerika territooriumi selle osa kohta öeldakse – mitte-millegi-keskel. Isegi linnakeste nimed on ahastamapanevalt provintslikud – Niles, Three Oakes, Mishawaka, Buchanan, Elkhart (mitte mõne sakslase, vaid indiaanipealiku auks). Selle Ameerika on maailma klassikasse kirjutanud surematud autorid – Kurt Vonnegut („Tšempionide eine“), Sherwood Anderson („Winesburg, Ohio“), William Faulkner, John Steinbeck: see kõik on töötava, leiba teeniva ja argimuresid vaikselt elava Ameerika ülev saaga. Need kirjanikud on eesti keeleski saadaval, aga USA nn sotsioloogid-eksperdid-kolumnistid-multikultlased suurt kirjandust ei loe, vaid omavahelisi lapikuid uuringuid, mida vastastikku kiruvad.

Neid inimesi ei märgata, sest neid ei saa lahterdada või liigitada poliitikas olulisteks rühmadeks – need inimesed pole ei korraldatud vähemused (sest enamasti on nad valged, heteroseksuaalsed, kristlased, eba-feministid) ega häälekad poliitaktivistid. Paradoksaalne on see, et nad pole ka ise aimanud, et nad on poliitiline huvirühm – nimelt töötava Ameerika enamus. Asjaolu, et Clinton sai justkui tsipakese rohkem hääli, aga vähem valijamehi on absoluutselt tähtsuseta – osariikide suveräänsuse üks väljendeid ongi see, et suurlinnadel pole võimalust tegelikku provintsi-Ameerikat maha suruda. See on nii mõeldud algusest peale.

Akadeemiline klišee, et kõik õnnetud (mustanahalised, latiinod, homoseksuaalid, tööturaha saajad jne) hääletavad poliitiliselt vasakule, on läbi kukkunud. Ja ilmne ta ongi – ka kehva tuluga farmerile või nigela tunnitasuga vabrikutöölisele on miljardär Trump oma aususes, otsekohesuses ja valskuse puudumises hingelt palju rohkem oma, kui institutsioonidesse ja tühjategevale majandusele ohtlik mustanahaline president või äärmusliku retoorikaga naiskandidaat.

Kapa-Kohila võit

Trumpi võit on suurem kui numbrid näitavad just sellepärast, et tema vastu oli meedia (60st suurajalehest 59, aga Clintonile öeldi isegi debatiküsimus varakult ette!), analüüsikeskused, USA president Obama, kogu etableerunud poliitiline süsteem ja isegi – olgem ausad! – tema enese partei.

Ja et lisada veel üks joon juhtunu unikaalsusele. On ju arvatud, et uute muutuste tegemiseks peab toimuma põlvkonnavahetus. Donald Trump saab olema vande andmisel USA kõigi aegade kõige vanem ametisse astuv president – 70aastane. Olles samas USA kõige noorem poliitik – tema eelnev poliitiline staaž on null, Trump pole elus sekunditki riigiametis või poliitikas olnud, USA presidendiamet on tema elu esimene. Pisike stiilinüanss: oma esimesel käigul Valgesse Majja president Obama juurde ei olnud ta poolistukil, jalg üle põlve, vaid koolipoisi kombel – käed laua all…

See kõik kõlab nagu muinasjutt Disney filmist, kui mitte mõelda sellele, et selle võidu tegi teoks töötav Ameerika, inimesed, kes toovad lauale leiva, kodudesse soojuse ja elektri, kes lennutavad inimese Kuule; kelle koolide klassiruumides seisab USA lipp; kes usuvad, et relvakandmine on kodanikuõigus ja kes ütlevad pühapäeviti oma tänu Jeesusele.

Muide, see on ka Ameerika, mis annab Eestile tema turvalisuse – selles South Bendi kandis, millest kirjutasin ja mis kõlab USAs nagu kolkluse üldnimi (umbes nagu Kapa-Kohila) tehakse Hummereid (AM General), pommilennukite telikuid (Allied Signal) ja soomukitele elektriseadmeid (Bosch).

Okei. Trumpiga võib tegelikus poliitilises elus minna veel nii ja naa ning erinevalt poliitikaprofessoritest ja Euroopa Liidu ülemustest ei tea ma tõesti – kuidas. On parastajaid ja üleolekut: Trumpi puhul olevat lohutav see, et ta on tarkade inimeste kontrolli all – halloo, no on vast kompliment!