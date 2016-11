Kuu aega tagasi viibisin New Yorgis. Manhattani südames näidati hiigelekraanidel naeratava Hillary Clintoni reklaame, peavoolumeedias torkasid silma Trumpi seksistlikke märkusi materdavad artiklid ning kõmumeediast võis lugeda, milline järjekordne Hollywoodi staar Clintonit toetab. Kui oleks Trumpi loosungiga punase nokamütsi pähe tõmmanud, oleks sealses tänavapildis lisaks pilkudele ilmselt mõndagi kurjemat sõna kuulnud.

Ühes NY tudengihostelis vestlesin riigi teistest otstest pärit noorte ameeriklastega. Räägiti, kuidas nende töölisklassi kuuluvad vanemad-vanavanemad toetavad hoopis Trumpi. Põline noor njuujorklane James tunnistas, et temagi soosing kaldub Trumpi poole, kuna Hillary on liiga pealiskaudne. E-kirja skandaal on vaid üks tahk. Hillaryt seostatakse sõjaliste invasioonidega ja arvatakse, et USA siseküsimused ei lähe talle korda.

Trumpi populism ja lubadus midagi muuta töötas. Hillary lootis ka sellele, et tema taga on kuulsused, aga ega see tavakodaniku elu muuda. Pigem tekitab kas kadedust või trotsi. Ilmselt on USA valimised mõtlemiskohaks ka Eesti poliitikutele. Kui siinsed juhtivparteid on seni olnud otsevalimise vastu, siis edaspidi on nad seda ilmselt veelgi rohkem.