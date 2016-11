Tänasel isadepäeval on mitmed tuntud inimesed jaganud sotsiaalmeedia vahendusel maailmaga oma toredaid jäädvustusi tähtsast päevast - seda tegi ka äsja umbusaldatud peaminister Taavi Rõivas.

Rõivas sõnas nädala algul "Ringvaatele" antud intervjuus, et seoses valitsuse kukkumise trumbulentsidega polnud tal sel korral aega tütre Miina Rihanna koolis korraldatud isadepäevaüritusele minna. Küll aga on Rõivase poolt sotsiaalmeediasse postitatud fotolt näha, et päris isadepäeval oli võimalik untsu läinud pidu tasa teha. "Tänu sellele kaunile preilile on juba seitsmendat korda isadepäeval hoopis teine sisu," sõnab Rõivas foto kirjelduses.

Taavi Rõivase ja Luisa Värgi esimene laps, tütar Miina Rihanna sündis 23. veebruaril 2009. aastal. Peagi saab perekond lisa veel ühe ilmakodaniku näol.