Täpselt aasta eest Pariisis aset leidnud veriste terrorirünnakute peamine kahtlusalune Salah Abdeslam on vanglas veedetud aja jooksul veelgi rohkem radikaliseerunud, sõnas mehe endine advokaat.

Mehe endine kaitsja Sven Mary sõnas, et mehe vaated ja olek on vanglas veedetud aja jooksul muutunud veelgi ekstreemsemateks, vahendab Dailymail Hollandi ajalehte. Tossudega poisikesest on saanud mõne kuu jooksul pikka habet kandev tõeline fundamentalist. Mary on varem öelnud, et ta ei pea Abdeslami mingiks kuriteogeeniuseks, lisades, et mees on "sama arukas kui tühi tuhatoos".

27-aastane Abdeslam on teadaolevalt ainus ellu jäänud džihadist, kes korraldas täpselt aasta eest Pariisis 130 inimelu nõudnud veresauna. Mees vahistati 18. märtsil Brüsselis ja ta viibib Pariisi äärelinnas asuvas erivanglas ööpäevaringse videovalvega üksikkongis.

Abdeslami peetakse rünnakute logistikuks, kes töötas välja ründeplaanid ja viis pommimehed kohale.