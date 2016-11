Üldjoontes peaks sujuma kõik sinu ettevõtmised, ükskõik mida sa ka ei teeks. Erilist tähelepanu pööra peresuhetele ning võta sellest viimast. Ära unusta olla tänulik selle eest, mis sul juba olemas on ning ole ka teistele vajadusel olemas. Saame tagasi seda, mida teistele anname.

KAKSIKUD

Ees ootab suur läbimurre, eriti neil, kes tegutsevad loomingualas. Ehk turgatab pähe hoopis mõni hea idee, mis teoks tehes toob meelerahu ning muudab ka kukru raskemaks. Suhetes ületad viimaks teatud verstaposti, mille taga oled ammu passinud, kuna vanad müürid langevad kergesti.

VÄHK

Sa juba tead, et sul on vaja maha pidada üks tõsisem vestlus, seega valmistu selleks. Vastuseid ja juhtnööre saad alateadvuselt ning sisetundelt. Mehed võivad kohata nüüd naist, kes avaldab neile sügavat muljet. Naised aga meest, kes õpetab neid paremini end tundma.

LÕVI

Uus nädal, uus hingamine. Naudid kõike, mida elu sulle pakub, kuigi peaksid hoidma silma peal, et ei võtaks asju liiga kergekäeliselt ja pinnapealselt. Võimalik, et sinu ellu saabub uus silmarõõm, kes erineb eelmistest absoluutselt kõige poolest − tavatu uustulnuk.

NEITSI

Valmis seiklusteks, valmis tegudeks, valmis muutusteks siin, kohe ja praegu. Vahel liiga enesekindel, kuid võimeline tehtu ellu viima. Nii et ära istu diivanil, vaid liiguta ja tegutse, sest praegu on selleks piisavalt energiat. Võimalik ka, et tegu on taolise inimesega sinu elus, kes sunnib sind end liigutama ja midagi ette võtma. Ära siis maga võimalust maha!

KAALUD

Seisad ilmselt teelahkmel, mil on kaks võimalust: "ei" või "jah". Tunned, et tahaksid midagi väga teha, kuid ei pruugi veel päris hästi aru saada, mis see olla võiks või kuidas seda teostada. Kui nii juhtub, tuleb sul hetkeks peatuda, rahuneda ja vaadata, kas mitte ei peaks loobuma mõttest soovida kontrollida elu, olukordi või inimesi.

SKORPION

Ürita sel nädalal külastada lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

AMBUR

Kuna sa ei suuda praegu langetada enda jaoks õigeid otsuseid, vaid oled pigem ametis muude probleemidega, leia neile enne lahendus ja alles siis asu tegutsema. Praegusel nädalal väldi klatši ja liigset kritiseerimist, kuna tagajärjed võivad olla ootamatud.

KALJUKITS

Mõtle järele, kas sinu töö- ja eraelu on tasakaalus? Ühele või teisele liigselt tähelepanu pöörates head nahka ei tule. Kui sa ei saa kummagagi hakkama, on viimane aeg mõelda, milline töö teeks sind õnnelikuks ja aitaks saavutada tasakaalu nii tööl kui kodus.

VEEVALAJA

Võid nüüd kohtuda huvitava inimesega, kes aitab sul elu ja sind ennast paremini mõista. Märksõnaks ongi pigem isiklik areng ning enesesse vaatamine. Praegu lood ise oma tulevikku. Anna endast siis kõik!

KALAD