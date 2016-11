Uus-Meremaa Lõunasaart tabas täna maavärin, mille võimsuseks mõõdeti 7,8 magnituudi.

Maavärinaga kaasnes ka tsunaamioht ja saare idaranniku elanikel kästi evakueeruda, kirjutab CNN.

Maavärinat oli tunda ka 200 kilomeetri kaugusel Uus-Meremaa pealinnas Wellingtonis. Teateid suurtest purustustest või kannatanutest esialgu ei ole.

A tsunami has been generated, the first wave has arrived in the North Eastern Coast of the South Island. #eqnz