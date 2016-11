Augustis 80. sünnipäeva pidanud näitleja ning filmilavastaja Robert Redford plaanib näitlemise lõpetada, kuid loodab filmitööstuses edasi tegutseda, vahendas CNN.

Redford lasi end intervjueerida oma lapselapsel Dylanil ja ütles, et peab lõpetama kaks pooleliolevat filmirolli ja keskendub seejärel lavastamisele ning maalimisele.

Robert Redford (SHANNON STAPLETON)

Praegu teeb Redford koos Jane Fondaga Netflixile draamat "Our Souls at Night". Samuti on tal käsil thriller "Old Man and the Gun", milles mängib ka Casey Affleck.