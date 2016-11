Täna hommikul sõitis kraavi Kia maastur Viljandimaal Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee 43. kilomeetril Klaassepa bussipeatuse vahetus läheduses.

Jälgedest on näha, et Kia on tulnud Imavere poolt ja on kaldunud vastassuunavööndisse ning sealt omakorda kraavi. Raskest avariist päästis juhi asjaolu, et sel hetkel õnneks vastassuunast kedagi vastu ei sõitnud.

Jälgede järgi võib ka aimata, et maastur on üritanud kraavist ise välja saada, kuid on sõitnud esiotsaga kraavi kinni.

Teeolud on antud teelõigul head, mistõttu on auto kraavi sõitmise põhjus hetkel veel selgusetu. Õnnetuses keegi viga ei saanud ning politsei on avariist teadlik.