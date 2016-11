20. pimedate ööde filmifestival (PÖFF) avati reedel suurejoonelise etendusega Nordea kontserdimajas, kus anti välja ka Bruno O'ya noore näitleja preemia Risto Kübarale ning elutööpreemia Ita Everile. Igal aastal antava PÖFFi elutööpreemiaga soovib festival avaldada tunnustust ja austust loomeinimestele, kellel on Eesti või maailma filmikunsti arengus oluline panus ning kes on seeläbi ka Eesti kultuuri edendanud. Tänavu valis festival selleks inimeseks legendaarse teatri- ja filminäitleja Ita Everi. (Kalev Lilleorg) Everi filmikarjäär algas 1955. aastal Reeda osaga Lenfilmis vändatud "Andruse õnnes". Lisaks on ta mänginud silmapaistvaid rolle ka filmides "Naine kütab sauna" (1957), "Nukitsamees" (1981), "Sügis" (1990) ja "Vana daami visiit" (2006).

"Möödunud aastal austati teda igal pool seoses teatriga, vähe on neid, kes oskavad kokku lugeda tema rolle. Ita Ever on mänginud 52 filmis," ütles festivali juht Tiina Lokk.

Mitu minutit kestnud ovatsioonide saatel auhinnakõnet pidanud Ever kommenteeris Tiina Lokilt pronskist hundikuju saades lisaks tänusõnadele naljatledes, et ta "polegi ammu ühtegi ägedat auhinda saanud!". Eelmisel aastal said elutööpreemia muusikud heliloojad Arvo Pärt ja Veljo Tormis. Bruno Oya nimelise Lahtihüppe preemia, mis on mõeldud näitlejale, kes on oma tööga silma paistnud ka väljaspool Eestit, pälvis Risto Kübar. Kübar alustas karjääri NO99 teatris ning töötab nüüd Saksamaal Münchner Kammerspieles. Tema seni silmapaistvaim filmiroll on peaosa Rainer Sarneti lavastatud filmis "Idioot" (2011). (Kalev Lilleorg) Kübara kunagine õpetaja Anu Lamp iseloomustab noort talenti järgmiselt: "Habras, haavatav, peen loojanatuur, kelle tundlikkuse puhul olen mõelnud näitleja elukutse inimest lunastava loomuse peale; kes tahaks aeg-ajalt "kasteheina ära kaduda" ja kellele olen sügavalt tänulik, kui ta seda ei tee."