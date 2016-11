Bongo röövis lapsevanemalt paari tunniga 75 eurot. Lõpuks sulges teenusepakkuja telefoni, sest laps oli kasutanud sõnumiteenust, kus polnud väidetavalt mingit märget selle kohta, et teenus on tasuline. Õhtulehega võttis ühendust murelik naine, kes rääkis hiljutisest kogemusest, kuidas sattus ise tasulise teenuse küüsi.

"Sattusin uuringule, millised Eesti mobiilifirma meeldivad. Tavaliselt ma kunagi sellistes jamades ei osale, aga et seal sai võita IPhone’i, mõtlesin, et ah, paar küsimust on vaja vastata, et vastan," meenutab naine. "Seal taheti telefoninumbrit, mille sisestasin. Mulle tuli sõnum, et hakkasin nüüd mingisugust teenust kasutama."

Seepeale sai naine aru, et see asi ei saa õige olla. "Kuna oli kirjas, et kui tahan teenust kasutada, tuleb mul nende kodulehele minna ja sisestada sõnumis olev PIN-kood. Mina ei läinud ega sisestanud mingit koodi," räägib naine.

Sellest hoolimata tuli talle järgmine sõnum. "Oli kirjas, et olen seda teenust kasutanud, teenus maksab 3,20 sõnumi kohta ning kui ma tahan teenuse lõpetada, siis saadaksin sõnumi sisuga "stopp". Nii naine ka tegi. Novembris saabus talle arve. "Mul tuli maksta teenuse eest, mida ma pole tellinud – 9,60!" nuriseb ta.

Naine pöördus firma poole, et teenus lõpetataks ja raha tagasi kantaks. Ta saatis sõnumi, et teenus peatataks. "Nemad ei teinud mitte kumbagi."

Tele2 Eesti kommunikatsioonijuht Egle Merbach ütleb, et sellistel puhkudel pole vahet, millise mobiilioperaatori klient ollakse. "Soovitame kõigil mobiiltelefoni omanikel olla väga hoolas seesugustest loosimistest, küsitlustest, tarbija- ja ennustusmängudest osa võtmisel, kus palutakse sisestada enda telefoninumber. Nimelt on nende näol tegu kõige klassikalisema viisiga sattuda pahaaimamatult mõne tasulise sisuteenuse kliendiks, mis kajastub hiljem ootamatu üllatusena telefoniarvel," ütles Merbach.

"Paraku on peaaegu kõik sellised juhtumid tingitud inimeste enda tähelepanematusest. Sisuteenustega seotud loosimismängud sisaldavad väikses kirjas esitatud tingimust, et oma andmete sisestamisel olete andnud nõusoleku tasulise teenusega liitumiseks ja teenus aktiveeritakse teie telefoninumbrile sel juhul automaatselt. Seega on meie soovitus mitte sellistest mängudest osa võtta," õpetas ta.