Samal ajal kui võimukoridorides luuakse uut koalitsiooni, leiab Keskerakonna eksjuht Savisaar endale tegevust Hundisilmal trennipäevikut pidades. Näiteks kolmapäeval postitas ta Facebooki pildid, kus on koos oma koertega õues keset hangesid. "Treenin ennast ja koeri," oli kirjas pildi all. Kui neil fotodel oli Savisaar ratastoolis, siis eile lisas ta pildi, kus on püstiasendis.

Tallinna linnapea ja parteijuhi kohalt tagandatud Edgar Savisaar rabab trenni teha ning toetajad on talle bioonilise jala ostmiseks annetanud juba ligi 23 000 eurot. Samas on kukil teine rahamure – Savisaar peab pealinnale tagasi maksma üle 116 000 euro, mille eest ta tegi endale valimistel reklaami.

Varem on ta öelnud, et ihkab bioonilist jalga, et kõndida ja miks mitte ka tantsu vihtuda. 100 000 eurot maksva imejala tarbeks kogub talle raha MTÜ Jalg Alla, mille üks eestvedajaid on Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva . Algatust reklaamib ka Savisaare kauaaegne liitlane Siret Kotka , kes saatis paari päeva eest Keskerakonna siselisti kirja, kus tuletas meelde, mis pangakontole annetus kanda. "Isegi pisem summa on tänuväärne," rõhutas ta.

"Jalg on väga kallis, isegi sellised inimesed nagu Edgar Savisaar ei jõua seda osta," nentis ta eile Õhtulehega vesteldes ja ütles, et see on riigi tegemata töö, et puudega inimestele vajalike vahendite soetamist ei toetata.

Mittetulundusühingu kodulehel on kirjas, et praeguse seisuga on kogutud ligi 23 000 eurot.

Ent Savisaare eelarves võib peagi laiutada teisigi auke. Jüri Ratase võimuletulekuga pole sugugi kindel, et keskpartei ka edaspidi Savisaarele nii-öelda palka maksab, talle autot rendib ja takkapihta kohtukulud katab. Kokku väidetavasti 21 000 euro eest kuus.

Tõrvatilgaks niigi täis meepotti oli sellenädalane uudis, et riigikohus ei rahuldanud Savisaare kaebust haldus- ja ringkonnakohtu otsustele, millega jäeti rahuldamata tema kaebus erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni (ERJK) ettekirjutusele, mis tehti seoses valimiskampaanias kasutatud keelatud annetusega. Savisaar peab seetõttu hüvitama enesereklaamiks kulutatud üle 116 000 euro linnaraha.

Tallinna TV saates "Pealinnatund" nentis abilinnapea Kalle Klandorf, et riigikohtu otsus pole veel linnavalitsusse saabunud ehk nad pole tutvunud, kas ja kuidas tagasimakse peaks toimima. Ta märkis, et riigikohtu otsus on lõplik, aga samas pole Tallinn ju end varem kannatanuks tunnistanud ehk raha tagasi nõudnud. Kui saatejuht talt uuris, kas on võimalik, et Savisaar ei peagi raha tagasi maksma, Klandorf muigas ja rõhutas, et praegu on tegu pretsedendiga ning esiti on vaja materjalidega tutvuda.

Värske esimees Ratas rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kui summat nõutakse eraisikult, siis peab selle enda kanda võtma eraisik. Küll arutatakse küsimust järgmisel juhatuse koosolekul tuleval esmaspäeval. "Ma kindlasti ei anna siin nüüd mingit blankovesklit, et erakond nüüd kohe hakkab seda maksma."