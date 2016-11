"Noh, Marianne, see aeg on nüüd käes... Meie kummagi keha variseb kokku ja ma usun, et õige pea järgnen minagi sulle. Olen sind alati su ilu ja tarkuse pärast armastanud, aga ma ei pea enam midagi muud ütlema, sest sa tead seda kõike niigi... Head aega, vana sõber. Lõputut armastust! Varsti kohtume."

Sellele, et lummavalt sügava hääle ja sõnumiga Leonard Cohenit meie seas enam kauaks pole, vihjas ta viimasel ajal mitu korda. Suvel jättis sünguse ristiisaks kutsutud maestro hüvasti oma kunagise kallima, norralanna Marianne Ihleniga, kes oli inspiratsiooniks lauludele "So Long, Marianne" ja "Bird on a Wire". Kuuldes, et tema omaaegne muusa põeb vähki ja vaagub hinge, kirjutas Cohen talle kiire sõnumi.

"Minuga on enam-vähem ühel pool. Olen valmis surema. Loodan, et see pole liiga ebamugav," nentis Leonard Cohen suvises intervjuus talle omase kuiva huumoriga. Kuid aastal, mis röövis muusikasõpradelt David Bowie ja Prince’i, oli uudis 82aastase Kanada laululegendi lahkumisest ikkagi šokk. Vaid mõni nädal tagasi ilmunud uus plaat osutus hüvastijätuks.

Surmauudis postitati Coheni Facebooki lehele neljapäeva õhtul. Kuigi sotsiaalmeedias täheldati, et legendaarne bard lahkus elust päev pärast Donald Trumpi saamist USA presidendiks ("Leonard teadis, millal peolt lahkuda!"), ilmnes hiljem, et laulja suri tegelikult juba 7. novembril. Kolm nädalat enne surma oli ta välja andnud oma 14. stuudioalbumi "You Want It Darker", mida kriitikud nimetasid popmuusika pikaealisima poeedi järjekordseks meistriteoseks.

Mungast naistemees

"Tõeliselt erakordne pole mitte see, et Cohen teeb endiselt plaate, vaid see, et need on sama rikkalikud, sügavad ja võimsad nagu alati," ütles Briti lehe Telegraph muusikakriitik, kelle sõnul on Coheni hääletooni hiilinud midagi lüüasaamise ja trotsi vahelist.

"Tema mõtisklused elust on valulikkust ja tungivust juurdegi saanud."

Allen Ginsbergi stiilis poeedina alustanud ja ka oma debüütromaaniga edu saavutanud Cohen andis esimese plaadi välja 1967. aastal – toonaste mõõdupuude järgi iidvanana, 33 aasta vanusena. Paljud panevad kindlasti imeks, et see šikk ja stoiline härrasmees, kelle iga sõna oli kui pärl, kannatas aastaid kohutava esinemisärevuse all, mida ei suutnud taltsutada ka alkohol ja uimastid. Rambipalaviku seljatas Leonard alles aastatepikkuse budistliku meditatsiooniga.

Ta oligi võluvalt vastuokslik: usklik juut ja buda munk, kes veetis suurema osa 1990. aastatest California kloostris. Karjääri algusaegadest peale surmast laulnu oli samal ajal legendaarne naistemees, kes oli juba 13aastasena katsetanud, kas hüpnoosiõpiku nipid tema majapidajanna peal mõjuvad. Mõjusid – naine kooris endal riided ült.

Poeet-filosoof Coheni kommentaarid ajasid publiku naerukrampidesse. Elupõline võime elutarkust südamesse sööbivateks sõnadeks vormida sai iseäranis ilmseks siis, kui Leonard juba surmale silma vaatas, kuid ikka veel laule lõi ja intervjuusid andis. Aastatel 2008–2013 oli ta tervisehädasid trotsides pea lakkamatult tuuritanud, kuna endine ärijuht Kelley Lynch tegi tema pensionifondi vargsi tühjaks.

KOOS TÜTREGA: Leonard koos teismelise Lorcaga oma korteris, mille ta oli enne kloostrisse siirdumist tühjaks teinud. (Paul Harris pacificcoastnews.com)

"Olen mõned asjad lõpule viinud."

"Olen valmis surema," ütles Cohen suvel oma Los Angelese kodus ajakirja New Yorker reporterile intervjuud andes. Toona oli ta juba üsna põdur, kuid pidas ikkagi elupõlisest režiimist kinni: ärkas enne koidikut, kirjutas, salvestas elutoas laule, millest sai viimne album. Ma ei tea, kui palju asju jõuan veel lõpule viia, sest praeguses elujärgus tunnen tohutut väsimust... Vahel pean lihtsalt pikali heitma. Ma ei suuda enam pilli mängida ja selg ei pea enam vastu. Aga vaimsed asjad on – baruch Hashem, tänu Jumalale – paika loksunud. Selle eest olen piiritult tänulik."

"Isa lahkus oma Los Angelese kodus rahulikult teadmisega, et ta oli lõpule viinud plaadi, mida ta nimetas üheks oma parimateks," ütles isa albumi produtsendina tegutsenud Adam Cohen The Guardiani teatel.

"Ta kirjutas oma harukordse huumorimeelega veel viimsetel hetkedelgi."

Coheni surmauudise saabudes täitus sotsiaalmeedia peagi südamlike sõnadega. Laulikut leinasid nii lauljad, kirjanikud, luuletajad kui ka riigitegelased. Kanada peaminister Justin Trudeau postitas Twitterisse kaks sõnumit, esmalt prantsus- ja siis ingliskeelse: "Mitte ühegi teise artisti muusika ei tundunud ega kõlanud Leonard Coheni muusika moodi. Ometi kajas tema looming läbi põlvkondade. Kanada ja maailm jäävad temast puudust tundma."

Seejärel tsiteeris Trudeau Coheni üht tuntumat laulu "Hallelujah" (1984), mille kirjutamiseks kulus viis aastat ja mida on tõlgendanud sajad teised lauljad, neist tuntuim Jeff Buckley. "There’s a blaze of light / In every word / It doesn’t matter which you heard / The holy or the broken Hallelujah" – "On valgussähvak igas sõnas sees, pole tähtis kumba kuulsid, kas pühalikku või murtud "halleluujat"."

Pani tütrele nime lemmikluuletaja järgi

Leonard Cohen oli armastav kasuisa Marianne Ihleni pojale Axelile. Armusuhtest Los Angelese kunstniku Suzanne Elrodiga sündis talle 1972. aastal poeg Adam ja kaks aastat hiljem tütar, kes sai Coheni noorpõlveiidoli, luuletaja Federico Garcia Lorca järgi nimeks Lorca.