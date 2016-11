Olukord liikluses tundub trööstitu, ehkki tegelikult on Eesti liiklus olnud harva turvalisem kui praegu.

Tänavu oktoobris sai surma 1100% rohkem inimesi kui mullu oktoobris. Kuigi ettevaatlik tasub alati olla, ei maksa sellest liiga suuri paralleele tõmmata, manitsevad liikluseksperdid.

See 1100% tuleb lihtsalt sellest, et möödunud aastal sai oktoobris surma üks inimene, tänavu kaksteist. Üks ebatavaliselt hea kuu asendus ühe ebatavaliselt halva kuuga. Tänavu on toimunud juba kaks õnnetust, kus hukkus korraga kolm inimest. Kui liikluses hukkunuid on seni umbes 60, siis moodustavad juba need kaks õnnetust 10% kõikidest hukkunutest.

Eelmise aasta turvalisele oktoobrile järgnes näiteks vastupidine november, kus hukkus 10 inimest, kellest 9 olid jalakäijad. Kuna lume tulekuga on nähtavus parem, võib loota, et tänavune november on mullusest vähem tappev.