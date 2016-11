Briti satiiri- ja paroodiaportaal News Thump kirjutab, et USAs järgmiseks presidendiks valitud Donald Trump helistas teisel päeval pärast valimisi Suurbritannia peaministrile Theresa May’le, et küsida temalt Eesti presidendi telefoninumbrit.

Trump tegi May’le sissejuhatava telefonikõne, et selgitada välja Eesti riigijuhi Kersti Kaljulaiu telefoninumber. See on uute riigijuhtide traditsioon helistada oma ametivendadele teistes riikides ning seda tehakse tähtsuse järjekorras, kirjutab satiiriportaal.

Peaministri pressiesindaja kirjeldanud vestlust "sooja ja konstruktiivsena“. "Nad olid kõneluses vähemalt kolm minutit,“ ütles pressiesindaja. "Proua May tutvustas ennast, tundus siis veidi häbelikuna ning hakkas otsima oma käekotist märkmikku. "See on Kaljulaid,“ ütles ta enne, kui oli telefoninumbri ette lugenud. Seejärel öelnud May midagi sellist: "Ma ootan meeleldi erilise suhte jätkumist…“ Seejärel võtnud peaminister telefonitoru kõrva juurest ning vaadanud seda hämmeldunult.

Trump kulutanud president Kaljulaiuga kõnelemiseks pool tundi, eelnevalt oli ta Belgia riigijuhiga kõnelenud 25 minutit. Hiljem võtnud Trump ühendust veel Kesk-Aafrika Vabariigi, Ida-Timori ja Paapua Uus-Guinea riigijuhtidega.