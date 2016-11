Selleks pakuvad tema sõnul üsna sarnaseid võimalusi CityMaps2Go ja Maps.me, aga viimane näeb parem välja. "Offline`is olles otsin kõige sagedamini mõnd konkreetset aadressi ja salvestan oma asukohti. Näiteks leides mingi huvitava poekese, saan selle kohta telefonis märke teha ning hiljem selle kergesti üles leida." Telefoni allalaetavaid kaarte, mis ei nõua internetituge, on ta kasutanud ka Eestis matkates, kui teed on viinud sügavasse metsa, kus puudub 3G levi, aga tahaks hea maasika- või seenekoha meelde jätta.

"Tahan reisides aru saada, kus ma parasjagu viibin ja kuhu olen teel. Kuna Google Mapsi kasutamine, eriti väljaspool Euroopat, võib kõrgete rändlustasude tõttu väga kallis olla, siis üritan enne reisimist tõmmata alla selle linna või riigi detailse offline kaardi," ütleb reisijuhi Like A Local Guide ja Traveller Tours asutaja Kalev Külaase.

76 protsenti läheks reisile pigem nutitelefoni kui mõne lähedasega, selgus portaali Hotels.com hiljutisest uuringust. Peaaegu pooled üheksast tuhandest küsitletust kinnitasid, et telefon aitab neil üles leida kõik vaatamisväärsused ja söögikohad ning 40 protsenti vaatab telefonist ilmaprognoose. Mida siis telefonist eeskätt uurida?

Kaugemate sõitude eel eelistab Külaase lennupiletite pakkumisi vaadata küll Skyscanneri veebiküljelt, aga reisil läheb sageli käiku ka Skyscanneri äppi. "Eelkõige kasutan kuu ülevaate funktsiooni, kus on näha, millal on hinnad odavamad. Kui oled kuupäevadega paindlik, säästab see päris palju aega soodsate lennupiletite otsimisel," kinnitab ta.

Lae kaardid telefoni juba enne reisi

Öömaja otsib kogenud reisisell Airbnb.com ja Booking.com kaudu. Kui korteri otsimiseks ja broneerimiseks kasutab Külaase pigem Airbnb veebi, siis korteriomanikega suhtlusel olevat mobiiliäpp asendamatu. Üürides ka ise korterit välja, suhtleb ta sama äpi kaudu palju ka oma klientidega. "Kui aga olen kohe-kohe reisile minemas ja broneeringut veel tehtud ei ole, vaatan hotelle äpist Booking.com."

Sealt võib tema sõnul vahel väga häid viimase hetke pakkumisi saada.

"Peamistest vaatamisväärsustest, mida võib leida igalt linnakaardilt ja rakendusest, palju keerulisem on avastada salajasi sisehoove või kohalike seas armastatud söögikohti," tõdeb Külaase ja soovitab rändlustasude vältimiseks juba enne reisi Like A Local Guide’ist kohalike soovitused ja linnakaardid alla laadida.

Siis saab näiteks lennukis rahulikult plaane teha ja oma lemmikkohti ära märkida. Samuti saab välismaal rakendust igal pool kasutada, sõltumata interneti olemasolust.

Teine hea koht kohalike lemmikkohtade leidmiseks on tema sõnul Foursquare. "Aga selle jaoks on vajalik pidev internetiühendus ning pigem leiab sealt head infot söögi- ja joogikohtade kui niisama huvitavate paikade kohta. See-eest on seal linnade valik üle maailma väga suur ning pidevalt lisandub kasutajatelt ka uut infot."

"Meid aitab kohapeal vana hea Lonely Planet. Aga oleme ka valinud pigem sellised paigad, kus internet ei ole laialt levinud," ütleb reisiraamatu "Maailm seljakotis" üks autoreid Aive Hiiepuu.

"Nutitelefon võtab ka palju energiat, aga laadimiskohti ei ole seljakotiga rännates just igal sammul," teab enam kui sadat riiki külastanud naine. Samas ilmaäppe AccuWeather.com ja Yr.no püüab ta alati kasutada.

Et internetist sõltuma ei peaks, soovitab temagi enne reisi Here mapsist endale kohaliku kaardi telefoni laadida. "Uued teed ei ole kõik sees, aga suures osas saab abi," on teejuht telefonis Hiiepuul enamasti õige teeotsa seni üles leida aidanud.

Seitse avastamist väärt äppi

"Kuna käin tihti välismaal, olen päris palju äppe alla laadinud, mida reisides ikka ja jälle vaatan," ütleb Tele2 tootedirektor Katrin Aron. Tuntud äppidest on Aroni lemmikud TripAdvisori, Booking.com ja Momondo rakendus. Lisaks on tema telefonis kindla koha leidnud seitse rakendust:

1. Hotel Tonight aitab spontaansel reisisellil Euroopas, Ameerikas ja Austraalias viimasel hetkel majutuse leida ja sealsamas ka broneeringu teha. Kuna broneerida saab vaid seitse päeva ette, võid peale sattuda eriti soodsatele pakkumistele.

2. Homeaway on vähemtuntud alternatiiv Airbnb portaalile ja sealgi saab teiste kasutajate kogemustega tutvuda. Silma jäänud majutuskoha saab lemmikute alla sättida, et soovi korral selle juurde pärast kiiresti naasta.

3. Duolingo keeleõppimise äpp õpetab olulisemad väljendid kerge vaevaga selgeks, aidates kohalikega paremini kontakti saada.

Katrin Aron

4. Neile, kes soovivad võõras linnas ringi uidates interneti pealt raha kokku hoida, tuleb appi Triposo. Sealt saab alla laadida kaardi. Ühtlasi leiab sealt infot sihtkohariigi, olulisemate atraktsioonide ja nende hinnakirjade kohta.

5. TripCast kulub ära seltskonnale, kes tahab reisi ajal omavahel fotosid ja videoid jagada. Äpp näeb välja ja toimib nagu Instagram, ent võimaldab luua ühisalbumeid, kuhu kõik sellele ligipääsu omavad sõbrad postitada saavad. Albumit saab jagada ka mõne lähedasega, kes reisil toimuval reaalajas silma peal soovib hoida.

6. Söögikohta või mõnd lahedat baari otsides tasub kiigata FourSquare’i – seal näeb nii teiste külastajatele tagasisidet kui ka lahtiolekuaegu. Loomulikult saab ka ise sõna sekka öelda.

7. Foodspotting, mis sarnaneb veidi FourSquare’iga, näitab asukoha järgi toidupilte, mille teised toiduhuvilised äpikasutajad lähedalasuvates restoranides teinud on. Sarnaselt FourSquare’iga on seal ka arvustusi.