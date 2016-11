"Võib vabalt juhtuda, et pärast reedest pidu naudid oma vabadust juba kellegagi koos!" meelitab Facebooki reklaam noori ja vallalisi peosarjale "No andke andeks, vallaline!". Uudishimust, kes säärastel pidudel käivad ja millega nad seal vastassugu jalust niidavad, lähen minagi peoõhtule.

Kui lihtne või raske on leida vallaliste peol endale see õige?

Tüdruk ulatab mulle punase käepaela, millele on kirjutatud number 343. "Reegel on lihtne: sinu ülesanne on leida mees, kellel on sama numbriga käepael. Kui oled ta leidnud, saate baarist tasuta joogi," informeerib ta mind ja kinnitab käepaela mu randmele.

Nüüd pistab noormees mulle paariliitrise valge plastämbri nina alla. "Vali siit endale sobiv mutter," sõnab ta.

Heidan kiire pilgu valikule, pistan käe sisse ja haaran sealt ühe. "Naistel on mutrid, meestel poldid. On oluline, et õige polt sobituks õige mutriga," lausub ta laia naeratuse saatel ja küsib mu nime, et see valgele kleeppaberile kirja panna. Et mu nimi oleks juba kaugelt kõigile nähtav ja loetav.

"Ja et teil ka jututeemat oleks, siis siit ka üks küsimus, mille üle juurelda," ulatab näitsik mulle samasuguse paberitüki, millele on kirjutatud "teater või kino?".

Tagasi põhikoolis

Kohal on 15 inimest. Kaks naist on istet võtnud niinimetatud lava juures ja räägivad hoogsalt millestki ning kihistavad naerda. Nende peade kohal keerlevad värviliste tulukestega diskokerad, mis aeg-ajalt oma värvi sinisest punaseks muudavad, sekka ka sinist ja rohelist.

Baarileti ees laua taga on istet võtnud kolm ruuduliste särkide ja prillidega noormeest, õlleklaasid ees, ega pööra enda ümber toimuvale tähelepanu, sest tööjutud vajavad rääkimist. Leti ääres on aga suurem hulk blonde näitsikuid, kõik tellivad endile siidrit ja imetlevad üksteise maniküüri. Ühelegi neist ei julgeks mingi valemiga pakkuda vanuseks üle 24.

Ümbritsev pilt hakkab samastuma üha enam minu mälupildiga põhikooli tantsuõhtutest, kus tüdrukud ja poisid on eraldi grupeerunud, ning needki omakorda sõpruskonna alusel kokku istunud. Kuniks mu silm peatub ühel noormehel, kes on imelikul kombel täiesti üksi. Otsustan minna uurima, miks.

Ta on 27aastane maakler, kes kevadel oma kaasast lahku läks. Kasvasid lahku, nagu ta asja kohta ütleb, ja nüüd on ta otsustanud uuesti turule tulla. Naljatleb: ärevus olla nii suur, et tuli 15 minutit enne peo algust kohale.

Kirev seltskond

Märkamatult on kätte jõudnud südaöö ja ruumi on kogunenud rohkem rahvast. Silma jääb umbes kolmekümnendate keskel mees, kes on oma 90ndate hõngulise olekuga justkui välja hüpanud Ameerika hittsarjast "MacGyver". Ninal tugeva miinusega peenikese raamiga prillid, pruunid juuksed kammitud rohke geeliga üle pea paremale viltu – just nagu ühel kuulsal Portugali jalgpalluril. Jalas valged tossud ja mustad lontis sokid kukekaks jäänud pükste alt välja piilumas. Kuid ta tunneb end kui tantsulõvi, õõtsudes ennastunustavalt laulu "Boogie Wonderland" saatel ja aeg-ajalt näppe õhku visates.

Väliselt täiesti teisest mastist on kergelt lokkis juustega mustapäine umbes 36aastane mees, kes on riietunud musta ülikonda. Tema puhul tundub tänase õhtu siht olevat iga naisega jutu peale saada. Ta on nagu mesilane, kes lendab õielt õiele, et need kõik saaks tolmeldatud. Ta on täis lootust, et leiab selle õige lille just praegu ja siin. Paraku tema sagimine ühe naise juurest teise juurde vilja ei kanna ja pikemalt koha peal viibinud naised ei vaevu lõpuks talle isegi tere ütlema, vaid keeravad lihtsalt selja.

Kes kuidas läheneb

Ühtäkki kuulutab õhtujuht mikrofoni, et nüüd on kätte jõudnud kiirkohtingu aeg ja kõigil huvilistel tasuks lava kõrvale kokku lükatud laudade juurde minna. Kohti on viiele kiiremale naisele ja mehele, igaühega saab ühe minuti jooksul tutvuda.

Esimene mees alustab juttu üsnagi julgelt: "Mida sinusugune kena naisterahvas siin teeb? Sul ei tohiks ju mehe leidmisega küll mingit probleemi olla, või mis?" uurib ta laia naeratuse saatel.

"Ehk mina olengi see härra õige, keda sa otsinud oled?"

Selle peale kinnitan, et kindlasti mitte. Sellest hoolimata jätkab ta: "Sa paistad selline intelligentne ja kena naine olema. Noh, selline, kel nupp nokib."

Ja siis teatab õhtujuht, et meestel on aeg üks koht paremale istuda.

Mulle esitatavad küsimused ja väljakäidavad laused ei hiilga oma originaalsusega: "Mis su lemmikvärv on? Mis toit sulle meeldib? Kas sulle meeldivad kassid või koerad? Mis su lemmikjook on? Kelleks sa väiksena tahtsid saada? Mis tähtkujust sa oled?"

Pärast nende kuulamist tekib mõte, et kolmekümnele lähenevatelt või selle esimeses pooles olevatelt meestelt ootaks huvitavamaid küsimusi.