Euroopa Komisjoni asepresident ja endine peaminister Andrus Ansip ütles Brüsselis Eesti Päevalehele ja Delfile antud intervjuus, et uue võimaliku koalitsiooni jutt laenu võtmisest on täiesti vale ajastusega, kuna laenu tuleb võtta ajal, kui asjad on halvad, mitte siis, kui palgad kasvavad viis protsenti aastas.

Ansip ütles, et kõrvalt vaadates on tal raske hinnata, mis läks valesti, et valitsuskoalitsioon nii kiiresti ammendus. Üheks põhjuseks peab Ansip sotsiaaldemokraatide erakonna esimehe vahetumist - Sven Mikser oli märksa ettearvatavama käitumisega kui Jevgeni Ossinovski, ütles ta. "Ainus sisuline süüdistus Reformierakonnale, mida mina olen lehtedest lugenud, ongi tulnud Ossinovskilt. Ta on väitnud, et ministeeriumid on hakanud hoiduma eelnõude varasest esitamisest riigikantseleile, kuna tema väitel Reformierakond on võtnud häid algatusi üle, kaaperdanud need.“

Artikkel on refereeritud Eesti Päevalehest.