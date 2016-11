Poliitik Jevgeni Ossinovski isa, ärimees Oleg Ossinovski tunnistas, et poja poliitikas olek on tema jaoks "teatavas mõttes probleem“.

"Ma olen hoobilt persoon, kes on kahtlaselt lähedalt poliitikuga seotud. Igaüks võib osutada: teadagi, sul on üleval sidemed. Raske on osaleda mingitel riigihangetel. Riigiettevõtted on meiega koostööd tehes väga ettevaatlikud,“ rääkis ärimees Ossinovski öeldes ka, et isana ei mõjuta ta Jevgenit mitte mingilgi moel - pojal on omad vaated, otsused ja tegevus.

