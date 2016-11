Hiljuti levis rõõmus ja uskumatuna tunduv uudis. Maailma Looduse Fondi (World Wildlife Fund) ja kogu liigikaitse vapiloom hiidpanda ehk bambuskaru pole enam ohustatud liik. Hiid­pandade kaitseks on kulutatud üüratuid summasid, kuid paljudele teistele liikidele võivad lähikümnendid jääda viimasteks. Praegu sirgu­vate mudilaste lapselapsed ei pruugi enam kunagi looduses näha inimese lähisugulasi gorillasid ega orangutane.

Hiidpandade olukord on paranenud tänu Hiina valitsuse jõupingutustele. Musta-valgekirju nunnu looma arvukus on nii palju kasvanud, et Rahvusvaheline Looduskaitseliit (International Union for Conservation of Nature, IUCN), kes koostab ohustatud liikide punaseid nimestike, otsustas selle nihutada eriti ohustatud liikide kategooriast nende hulka, keda peetakse ohualtiteks. Sinna kuuluvad haruldased loomad, kelle asurkond on pisike ja levik piiratud.

IUCNi otsuse taga on statistika. Viimasel kümnendil on hiidpandade arvukus looduses kasvanud 17 protsenti ja nüüd elab vabas looduses ligemale 2000 looma. Peale selle on nende levila ligemale kümme protsenti kasvanud.