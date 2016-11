Tüllist seelikud ja kleidid on praegu väga populaarsed, kuid mida hakata peale kleidiga, mis on läbipaistev? Kas see on mõeldud ainult koduse elu vürtsitamiseks või tulebki nüüd poolpaljalt tänavale minna?

Paljalt või pesu väel, peal läbipaistev tüllseelik, võib ju tänaval väga huvitav välja näha, kuid siiski ei ole pidanud moeloojad läbipaistvat tüllkleiti disainides seda silmas.

Bershka 17,99 €

Pigem peaks sellist kleiti kandma kõikide teiste kihtide peal. Ehk siis näiteks pannes selga teksad ja T-särgi, siis enne sinna mantli või jope otsa panemist tuleks peale panna hoopis tüllkleit. Veidi kaltsakas välimus, mis eranditult tekib, kui niimoodi ringi käia, käibki asja juurde ning on seejuures ääretult moekas. Iseasi muidugi on see, kas keegi Sinu suurest stiilitajust ka aru saab.

Kes tahab sellist kleiti aga vedi tagasihoidlikumal moel kanda, siis kõige lihtsam viis on panna sinna alla mõni figuurijärgiv, väga minimalistlik kleit, mis looks mulje, et tegemist on tegelikult ühe rõiva, mitte aga kahe ülestikku pandud kleidiga. Kui tegemist on väga julge kandjaga, siis loomulikult võib tüllkleidi alla sobitada ka bodi, kuid sellisel juhul on tegemist pigem küllaltki ekstreemse peorõivaga, mitte aga millegagi, millega talveperioodil tänavale minna.