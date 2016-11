Ülerõivaste trooni kõige kõrgemat kohta jagavad sel hooajal kaks küllaltki eriilmelist talverõivast: sulejope ja mili­taarstiilis villane mantel. Seejuures tasub mainida, et kui militaarstiilis mantlid on olnud moepildis vahelduva eduga juba mitu aastat, siis sulejope pole saanud moehiti staatust nautida juba väga pikka aega. Sulejopet peetakse pigem täiesti tavaliseks talviseks ülerõivaks, mis erilist elevust ei tekita. Sel hooajal tulid aga sulejopedega välja ka luksuslikud Prantsuse moemajad, mis muutsid tavalise kelgumäe rõiva hetkega luksuskaubaks. Muide, disainerisulejopede eest tulebki välja käia lausa 3000 euro ringis.

Talv on kohale jõudnud ja ilma üle virisemise asemel tuleb ennast lihtsalt soojalt riidesse panna. Küsimus on ainult, milline soojatee valida – sportlik sulejope või väljapeetum militaarstiilis mantel?

Kuna tegemist on tõesti kahe väga erineva ülerõivaga, siis tasubki teada, kellele ja millega need kõige paremini sobivad. Mida aga paljud ei tea, on see, et nii sulejopel kui ka militaarmantlil on küllaltki põnev ajalugu. Kuna rõiva ajaloo teadmine lisab nii mõnegi inimese jaoks sellele omajagu lisaväärtust, siis tasubki esmalt just sellest alustada.

Militaarmantel

Kaevikutest moeareenile

Sulejope oma 80 eluaastaga on militaarstiilis mantli kõrval otsekui poisike, sest sellise mantli lugu ulatub lausa mitme sajandi tagusesse aega. Tõsi, tegelikult tuleb militaarmantli ajaloo jaoks piiluda hoopis tema venna, militaarjaki (mis tegi ilma varasügisel) loosse, mis algab juba 18. sajandil. Umbes sel ajal pani Briti armee selga tänapäevase rõiva punast värvi esiisa. Punane militaarjakk pidi olema märk vaenlasele, et brittidega ei maksa jamada. 1846. aastal muutus aga provotseerivalt punane jakk hoopis looduslähedasemaks ja sai khakikarva tooni. Punases sõdurid oleksid olnud vaenlase jaoks lihtsalt liikuv märklaud, sest selline värvitoon juba märkamatuks ei jää.

Kaevikutest õngitsesid mili­taarstiilis jakid aga küllaltki kiiresti välja moedisainerid, kes tegid sellest aastakümneteks ühe ihaldusväärsema stiili. Pole vist ühtegi luksusmoemaja, kes poleks ikoonilisest jakist oma versiooni, kas siis jakki või hoopis mantlit teinud.

Seejuures väärib märkimist, et selline stiil on meele järele ka paljudele muusikutele. Näiteks on kandnud seda teiste seas Mick Jagger, John Lennon, Eric Clapton, Michael Jackson, Jimi Hendrix ja Rihanna.

Millega kanda?

Kuna tegemist on viisaka mantliga, siis kõige paremini sobibki see kokku viisakate riietega. Samas on tegemist küllaltki mitmekülgse mantliga, et seda võib vabalt kanda ka teksapükstega ja muude veidi vabama olekuga riietega. Tõsi, dressid ja militaarmantel kokku ei käi. Nagu ei tasu sinna juurde sobitada ka matkajalanõusid või karvase äärega talvesaapaid, vaid pigem lihtsa joonega nahksaapad.

Kellele?

Kuigi tegemist on moeröögatusega, siis on see sellest hoolimata väga väljapeetud ja sobibki inimesele, kes armastab korralikku ja detailideni viimisteltud välimust, kuid ei taha seejuures igav välja näha.

Milline on moodsaim?

Kõige moekam on praegu musta värvi ja kuldsete nööpidega militaarmantel (kanda võib muidugi ka militaarjakki, kui külma ei karda). Julgemad võivad soetada ka mantleid, millel on veel teisi miliaarstiilile omaseid kaunistusi, kuid nende puhul tasub arvestada sellega, et need lähevad kiiremini moest. Mustas värvitoonis ja kuldsete nööpidega mantel on selles osas turvalisem valik, kuna tegemist on omamoodi moeklassikuga.

Sulejope

Sünd tänu surmasuus viibimisele

Kuigi sulejope tundub olevat pigem moodsa aja leiutis, siis tegelikult on tegemist juba päris vanainimesega. Nimelt ilmus sulejope esimest korda pilti 1936. aastal ehk siis tänavu tähistab see talverõivas juba 80. sünnipäeva.

Sulejope isaks on ameeriklane Eddie Bauer, kes oleks südatalvel Washingtonis kalastusretkel viibides alajahtumisse oma elu kaotanud. Õnneks jäi Eddie siiski ellu ning ta disainis jope, mida tal oleks enda meelest tol hetkel vaja läinud. Hanesulgedega täidetud jope sai nimeks Skyliner ning neli aastat hiljem patentis Eddie oma leiutise, sest see tegi täpselt seda, mida ta soovis – hoidis kandjat soojas.

Aja jooksul on sulejope ilme muutunud. Näiteks 30ndate lõpus oli moekas kanda satiinist, piduliku muljega sulejopet. 70ndatel muutus sulejope aga hoopis magamiskotti meenutavaks mantliks. Kusjuures selle mantli disaininud Norma Kamali kasutaski alguses mantli õmblemisel päris magamiskotte.

Tänapäevasema välimuse sai sulejope tagasi 80ndatel, kui ta sai noorte garderoobi osaks. Sulejope ilmus Armani, Moncleri ja Timberlandi kollektsioonidesse ning oli eriti populaarne just Milano noorte seas. Kui sulejope olemus on ameerikalikult sportlik, siis 80ndatel paistis see silma oma kirgaste värvitoonide poolest, mis oli kuumaverelistele itaallastele väga südamelähedane.

Millega kanda?

Sulejope on oma olemuselt sportlik ja siiski eelkõige vabaajarõivas. Loomulikult ei tähenda see seda, et sulejopega tuleb ainult talvel metsa või kelgumäele minna, vaid pigem seda, et ülikonna peale või kleidi, seeliku ja viigipükstega seda kombineerida ei maksa. Pigem on sulejope parimad sõbrad teksapüksid või mõned muud vabama olekuga püksipaarid ja rõivad üleüldiselt.

Kellele?

Põhimõtteliselt võib ju sulejope alati kodus olemas olla. Siiski pole sellel palju kasutust neile, kes peavad iga päev viisakalt riides käima, kelgumäele ei jõua ning vabaajariietega liiguvad ringi ainult kodus. Kuna sulejope on enamasti üpris suur, siis ei ole see ilmselt ka kõige õigem valik neile, kes autoga liiguvad. Sulejope mahutamine rooli ja tooli vahele võib olla küllaltki keeruline ja ebamugav kogemus.

Samas on sulejope ideaalne neile, kes liiguvad palju jala ning ei taha, et talvised loodusjõud neile seejuures pika puuga ära teeksid.

