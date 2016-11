Täna hommikul suri USAs New Yorgis 83. eluaastal filminäitleja Robert Vaughn.

Teda tuntakse 1960. aastate spioonifilmist "The Man from U.N.C.L.E", kus ta mängis salaagent Napoleon Solot. Kuid Eesti vaataja jaoks on ta vast kuulsamgi Lee osas seiklusfilmist "Seitse vaprat" (The Magnificent Seven).

Legendaarne näitleja suri leukeemiasse, ütles tema mänedžer Matthew Sullivan BBC-le. Ta suri pere keskel, lisas Sullivan.