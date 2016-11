"Eestlasi on Soomes tööl ja elamas ikka päris palju ning nii mõnigi neist on minu teada juba Vero nimel levitatava petu­skeemi ohvriks langenud," räägib osavõtlik konsultant.

Tööjõu vaba liikumist kui Euroopa Liidu põhiõigust naudivad ausate inimeste kõrval ka kurjategijad ja muud sulid. Eestiski tuntud maksutagastuse petuskeemi viljelejad on aktiveerunud Soomes, kus nende võrku on sattunud ka eestlasi.

"Vero hoiatab, et taas on hakanud Soomes levima e-kirjadena saadetavad petusõnumid, millega edastatakse inimestele rõõmusõnum, et neid on ootamas tulumaksutagastus. Raha kätte saamiseks pole õnnelikel vaja teha muud, kui teatada maksuametile oma pangakaardi ja -konto andmed. Siia ongi koer maetud – paljudele end Soomega sidunud eestlastele on paraku teadmata, et Vero ei suhtle kunagi klientidega maksutagastust puudutavates küsimustes e-kirja teel. Vastavad teavitused saadetakse alati paberkirjaga, mille toimetab kätte igati usaldusväärne Soome postiteenistus."