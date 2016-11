Üks Venemaa kuulsamaid ettekuulutajaid, Pavel Globa (63) on veendunud, et USA uus president erineb kardinaalselt kõigist eelmistest. Ta saab saatuslikuks riigile, mille juhib majanduskriisi, krahhi ja sõna otseses mõttes kuristikku.

Globa väitis, et just niimoodi olevat öelnud Venemaa Nostradamuseks kutsutud ennustaja, Leedu suurvürstiriigist pärit valgevenelane Vassili Nemtšin, kes elas 14. või 16. sajandil ja kes olevat olnud Ivan Julma isa ihutohter. Nemtšini sõnul saab Atlandi ookeani taga (USAs) olema kokku 44 valitsejat. Kui arvesse võtta, et Grover Cleveland oli ainsa USA presidendina võimul kaks mittejärjestikust ametiaega (ta oli nii 22. kui ka 24. president), siis on 44. ehk viimane president Trump.

Nimetatud Vassili Nemtšin on müütiline tegelane, kelle elu ega ennustuste kohta pole midagi teada. Arvatakse, et Globa on ta välja mõelnud, sest ainus inimene, kes teab midagi Nemtšinist, on just Globa.