Pikast kampaaniaajast pärineb küll hulk dokumente, programme, kõnesid ja väljaütlemisi, kuid teisalt pole mingit garantiid, et täpselt nende sõnade ja lubaduste järgi asub uus president tegutsema. Arvatavasti ütles Trump kampaania aegu välja ka selliseid seisukohti, mille kohta ta teadis, et need meeldivad kuulajatele, kuid soovi selliseid asju presidendina teostada ei pruukinud tolleaegsel kandidaadil Trumpil olla. Teisalt on teda iseloomustatud mehena, kes räägib seda, millesse usub, mitte aga seda, mida inimesed tahavad kuulda.

Tõenäoliselt ei tea ka Trump veel päris täpselt, mis tema valitsemisajal konkreetselt toimuma hakkab ja kuidas ta valitsema hakkab. Selleks ongi ette nähtud üle kahe kuu pikkune puhveraeg (vannutamistseremoonia on 20. jaanuaril), et presidendiks valitud Trump saaks ennast võidujoovastuse järel koguda, komplekteerida oma meeskonna, määratleda oma presidentuuri põhimõtted, koostada programmilised dokumendid, kokku leppida võimu ülemineku tingimustes jne.

Kuigi valimiskampaania aegu oli nii Trumpilt kui ka Clintonilt ütlemisi ja hoiatusi, et kui see või too saab presidendiks, siis algab ameeriklastel keeruline elu või juhtub koguni midagi erakorralist, näiteks algab kolmas maailmasõda, siis tegelikult midagi sellist arvatavasti siiski ei toimu. Hoiatusi ja ähvardusi on alati olnud, kuid ega ükski demokraatliku riigi president ei suudaks tegelikult suurt katastroofi esile kutsuda. Isegi mittedemokraatlikus, diktaatorlikus riigis ei tegutse president ihuüksi.

USA presidendi isikust oleneb küll palju, kuid sugugi mitte kõik. Trumpil saab olema palju nn pidureid (näiteks parlament, presidendi administratsioon, riigiametnikud, isegi rahvaarvamus jne), mis suudavad vajaduse korral taltsutada ja vaigistada riigipead ja teda suunata.

Kas Clinton pistetakse puuri?

Kui rääkida ainult ühest lubadusest, mida Trump kordas kampaania ajal lugematuid kordi, siis peaks tema presidendiks saades Hillary Clinton valmistuma vanglasse minekuks. Ometi tundub üsna ebatõenäoline, et Trump sellise sammu astuks ja Clintoni trellide taha kupataks. Teisalt, kui ta selle siiski teoks teeb, siis saavad inimesed kogu maailmas aru, et ka valimiskampaania ajal ei loopinud Trump sõnu niisama õhku.

Teatavasti on Trump juhtinud mitut telesaadet, millest kõige tuntum ja populaarsem on arvatavasti "The Apprentice" ("Mantlipärija"), mis pidas alates 2004. aastast vastu koguni 14 hooaega. Selle tõsielusaate osalejad võistlesid omavahel selle nimel, et saada õigus töötada juhtival kohal ühes Trumpi kompaniis 250 000dollarilise aastapalga eest. Meenub, kuidas Trump saatis läbipõlenud osalejaid sellest telesaatest minema: karmilt ja halastamatult teatas ta "Sa oled vallandatud!" (You’re fired).

See lause sai tollal maailmakuulsaks, kuid vaevalt söandab Trump seda presidendina kasutada. Muidu oleks päris vahva kuulda maailma suurriigi juhti ütlemas seda näiteks Venemaa või Mehhiko presidendile, kui viimased peaksid Trumpi mingil põhjusel endast välja viima.

Kas Trump teeb midagi sellist ekstravagantset ja harjumatut, millega on viimastel kuudel hakkama saanud Filipiinide president Rodrigo Duterte, pole samuti eriti usutav. Kuid kui midagi sellist juhtub, siis on maailmal taas põhjust närveerida. Olgu veel öeldud, et Duterte märkis sel nädalal, et tema ja Trumpi põhisarnasus on komme vanduda ja sõimata. Duterte ei tundnud küll mingit piinlikkust, kui nimetas mõni aeg tagasi Barack Obamat litapojaks ja käskis Euroopa Liidul põrgusse kobida. Kas Trump presidendina julgeb midagi sellist teha?

Ajakirjanik: Trump on eneseimetleja

USA ajakirjanik Timothy O’Brien on märkinud Trumpi kohta: "Tegelikult on Trump seitsmeaastane poisiklutt, kes peidab end eaka inimese kestas. Ta võib silmast silma vestlusel näida väga veetleva inimesena, kuid ta on äärmiselt distsiplineerimatu intellektuaalses, emotsionaalses, rahalises ja avalikus mõttes. Ta on ilmselgelt nartsissist. Inimene, kes teda igal sekundil huvitab – see on ta ise."

1961. aastal sündinud Timothy O’Brien avaldas 2005. aastal raamatu "Trumpi Natsioon" (TrumpNation: The Art of Being The Donald). Trump kaebas ajakirjaniku kohtusse selle eest, et ta oli nimetanud teda raamatus miljonäriks, mitte miljardäriks. Ta nõudis kahjutasuks viis miljardit dollarit, kuid lõpuks kaotas protsessi.

O’Brieni arvates hakkas Trump tasahaaval poliitikat ajama pärast seda, kui ta edukas ärimehekarjäär oli veidi kõikuma löönud. Tänavu ilmus O’Brieni raamatu täiendatud väljaanne.

"Olemuselt on ta ärimees, kes müüb ennast ja usub endasse. Kui keegi avaldab arvamust, et see või too asi pole Trumpil õnnestunud, siis ta reageerib sellele nagu ussist nõelatult. Ilmselgelt ta ärritub sellise asja peale kohutavalt ja süttib. See on löök tema enesehinnangule," jutustas intervjuus agentuurile Deutsche Welle USA kirjanik Gwenda Blair, kes on kirjutanud Trumpist ja tema perekonnast kaks raamatut (Donald Trump: The Candidate ja The Trumps: Three Generations of Builders and a Presidential Candidate).

Uue presidendi senise elu saab kokku võtta 40 faktiga

1. Isa Fred Trump (1905–1999) oli saksa juurtega ehitusärimees.

2. Ema Mary MacLeod (1912–2000) oli pärit Šotimaalt.

3. Vanaisa Frederick (Friedrich) Trump (1869–1918) saabus 1885. aastal Ameerikasse Saksamaalt ning rajas kullapalaviku ajal restorani, hotelli ja lõbumaja (kolm ühes). Tema panigi pereärile aluse.

4. Donaldil on kaks venda ja kaks õde: Maryanne, Elizabeth, Robert ja Fred Jr (suri 1981).

5. Ta on 191 sentimeetrit pikk ja kaalub umbes 100 kilogrammi.

6. Ta ei joo ega suitseta, väidab, et pole isegi proovinud.

7. Ta armastab kiiret autosõitu. Tema lemmikautomark on Mercedes.

8. Abikaasa ja uus esileedi, 46aastane Melania Trump on sündinud endises Jugoslaavias kommunistlikus peres.

9. Tal on kolmelt abikaasalt viis last ja 8 lapselast. Kolm vanemat last töötavad isa kompaniis.

10. Ta on abiellunud alati enam-vähem samavanuste naistega – 28- kuni 34aastasega. Vanusevahe oli tal esimeses abielus 3, teises 18 ja kolmandas 24 aastat.

11. Kuna lahutusprotsessid pole olnud kerged, siis on ta põhimõtteks: "Ärge ignoreerige abieluvaralepingut!"

12. Kõige kallim ost tema elus olevat olnud luksusjaht, mis pärast lahutust jäi tema esimesele abikaasale Ivanale, kes muutis selle oma koduks.

13. Ta on väitnud, et pole kunagi teinud oma abikaasadele kingitusi, mis poleks neile meeldinud. "Ma ju armastasin neid ja seepärast teadsin väga hästi, mida nad soovivad."

14. Oma praeguse abikaasa kohta on ta öelnud: "Ta on kaunis nii väliselt kui ka seesmiselt. Melania on elegantne, sensuaalne ja tark, teab kõiki minu tugevaid ja nõrku külgi."

15. Ta oli raske laps, liiga energiline, isekas, upsakas, auahne. Seepärast panid vanemad ta sõjakooli, et talle distsipliini, organiseerimist ja korda õpetataks. Hiljem on ta selle eest oma vanematele tänulik olnud.

16. Nooruses oli hea sportlane. Oli sõjaväeakadeemias õppides pesapallikoondise kapten.

17. Oli üks paremaid sõjaväelises rivisammus.

18. Vietnami sõjast pääses ta tänu ajapikendusele – kahel korral õpingute pärast ja ühel korral arstitõendi alusel. Kui ta 1968. aastal sai siiski sõjaväekutse, siis tunnistati ta sõjaväeteenistuse jaoks kõlbmatuks.

19. Oma esimese pilvelõhkuja ehitas Donald 8aastasena, kui pani vennalt pihta konstruktori ja ehitas kõrghoone selle plokkidest, ühendades need liimiga. Ei isa ega vend suutnud seda pilvelõhkujat hiljem demonteerida.

20. Nooruses tahtis saada filminäitlejaks, kuid hiljem otsustas suurema raha nimel hakata kinnisvaraäri ajama.

21. "Ma suudan kõike, kuid kõige paremini suudan ma ehitada," on ta öelnud.

22. Ta on olnud mitu korda pankroti äärel, kuid suutnud välja rabeleda.

23. Tema energiavarud on ammendamatud. On juhtumeid, kui ta on töötanud mitu ööpäeva järjest ilma magamata.

24. Talle ei meeldi kätelda. Kui ta aga peab seda sadade inimestega tegema, siis on tal alati käepärast salvrätikud.

25. Oma tähtsaimaks iseloomujooneks peab ta siirust, mida ärimeeste hulgas kohtab harva.

26. Ta ei häbene valetada, kui seda on äri huvides vaja.

27. Tema kuulsat soengut peavad psühholoogid tugevalt arenenud alaväärsuskompleksi ilminguks.

28. Ta peab end saatuse pailapseks.

29. Tal on kõrge iseteadvus. Ta ei häbene nimetada end 20aastaste ameeriklaste moraalseks kompassiks.

30. Ta algatab skandaale sageli teadlikult, väljendudes nii, et see solvab paljusid inimesi. Kui Angelina Jolie nimetati maailma kauneimaks naiseks, teatas Trump: "On ilusamaid naisi! Ja ma tunnen neid!"

31. Tema kui telestaari tähetunniks võib pidada sarisaadet "Mantlipärija", mille iga osa eest teenis ta kolm miljonit dollarit. Ta oli USA televisiooni üks paremini tasustatud saatejuhte.

32. Ta on "Mantlipärija" loomise ja selles osalemise eest saanud oma tähe Holly­woodi kuulsuste alleel.

33. Ta on mänginud pisirolle sadades filmides ja telesaadetes ning kahel korral on teda nomineeritud iseenda mängimise eest ka Emmyle.

34. Spordialadest meeldivad talle enim golf ja maadlus.

35. Ta on olnud Mike Tysoni finantskonsultant.

36. Teda on eri aegadel võrreldud musta võluri Lord Voldemortiga ("Harry Potter"), julma ja vastiku sadist­liku kuninga Joffrey Baratheoniga ("Troonide mäng"), hävitava Surmatähega ("Tähtede sõda") ja Godzillaga.

37. Ta on olnud fantaasiafilmi "Tagasi tulevikku" (1985) negatiivse kangelase, miljardär Biff Tanneni prototüüp.

38. Esimest korda soovis ta saada presidendiks 2000. aastal, kuid pärast mõne eelvalimise võitmist loobus.

39. Teatades otsusest osaleda 2016. aasta presidendikampaanias, praalis ta: "Minust saab tugevaim president, kelle Jumal on kunagi loonud."

40. "Kole elukas Trumpi peas otsustas osaleda USA presidendivalimistel," teravmeelitseti kunagi ajakirjanduses. Nüüd on sellistel ütlejatel silmad häbi ja suu vett täis.

Kas Vangat tasub tõsiselt võtta?

Kuna 20. jaanuarini on veel üsna palju aega, siis tähendab see, et mitte miski pole veel kindel. Igatahes väitis maailmakuulus ennustaja Vanga (1911–1996, pildil) juba 1978. aastal, kui ametis oli 39. USA president Jimmy Carter, et USA viimaseks presidendiks jääb mustanahaline, 44. president.

Nahavärviga Vanga ei eksinud, sest riigi 44. president on Barack Obama. Nüüd on küsimus selles, kas Vanga ennustuse teine pool ka täide läheb. Ja kui läheb, siis Trump järelikult presidendiks ei saa ja ülaltoodud sündmused tuleva aasta jaanuaris ei toimu.

Võimuvahetuseni 69 päeva

8. november 2016 – presidendivalimistel ei valitud Clintonit ega Trumpi, vaid pandi paika valimiskogu liikmetena 538 valijameest. Trump kogus 306 valijamehe toetuse, Clintoni laeks jäi 232.

19. detsember 2016 – 8. novembril valitud valijamehed kogunevad oma osariigi pealinnas ja hääletavad formaalselt presidendi ja asepresidendi poolt.

6. jaanuar 2017 – USA Kongressi mõlemad kojad kogunevad täies koosseisus, enne seda loetakse kokku valijameeste hääled. Seejärel teatab Senati esimees ametlikud valimistulemused.