Kas eelistad lisada pilte, mis on pastelsed või hoopis tumedamaid? Palju sa teadsid, et ühe stiili valimine aitab su profiilil parem välja näha?

Jää oma brändi juurde.

Vali enda bränd, mille teemal enda profiilile postitada soovid. Nagu ka värvivalikutega, aitab see sul jälgijaid juurde saada, sest keskendud nii millelegi kindlale.

Mõtle enne postitamist vähemalt kaks korda.

Üks suvaline foto sinu päevast võib tunduda küll tore idee, kuid kas sellel on ka fotoväärtust? Enne Instragrami foto üles panekut mõtle paar korda, et kas see on tõesti nii ilus, et teda tuleks avalikkusele esitleda.

Jälgi valgustust.

Kas teadsid, et ilusa foto saladuseks on ka õige valgustuse olemasolu?

Tea mille jaoks sa kontot omad.

Küsi enda käest, kas sinu profiil on loodud ettevõtte tarbeks või kasutad sa seda isiklikus võtmes? Ükskõik kui armsaid fotosid sa endast ka ei lisaks, siis isiklik elu ja tööelu ei tohiks käia käsikäes.

Erinevad shootid.

Pane tähele, et sa ei postitaks vaid lähis-või kaugvõtteid. Ainult ühtemoodi pildistades muutub su profiil samuti igavaks.

Kontrast.

Ka kontrastiga mängimine võib muuta sinu fotode värve veelgi ilusamaks, mistõttu muutub su profiili üldpilt samuti paremaks.

Tee korrektuure.