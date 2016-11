Täna Võrumaal Nursipalus 23. korda peetud Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema käekella laskmise võistluse võitis esimeses voorus märki tabanud nooremleitnant Even Hurt.



Kuigi sihtmärgiks olnud käekell oli Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem major Toomas Tõnistet teeninud ligi kolmteist aastat, polnud pataljoniülemal raske kellast loobuda, edastas Kaitseväe peastaap. "Igal asjal on algus ja lõpp. Sellel kella lõpp oli väga väärikas," ütles major Tõniste.



Kella tabas esimeses voorus üheksandana lasknud nooremleitnant Even Hurt, kes peab enda edu saladuseks varasemat laskevõistlustel osalemist. Võitja sai vastavalt traditsioonile täpse lasu eest auhinnaks uue käekella, mida ta enda sõnul hakkab uhkusega kandma. "Sellel kellal on minu jaoks eriline tähendus," ütles nooremleitnant Hurt.

Laskevõistlusest võivad osa võtta Kuperjanovi pataljoni tegevväelased. Võistluste käigus on kõikidel laskjatel võimalik lasta üks lask automaadist 100 meetri kaugusele kinnitatud kella pihta. Kui esimeses laskeringis kella ei tabata, on laskjatel võimalus proovida kella tabada veel neljas ringis. Kui kell jääb peale ettenähtud laskevoorude lõppemist terveks, peavad laskjad kinkima pataljoniülemale kella.



Pataljoniülema kella laskmise traditsioon sai alguse 1994. aastal, kui toonane Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonel Aarne Ermus vihastas oma valet aega näitava käekella peale ning otsustas ebatäpse ajanäitaja laskevõistlusele sihtmärgiks anda, et muuhulgas sellega ärgitada tegevväelasi ka oma laskeoskust parandama.



Pataljoni ülema kell on jäänud terveks vaid 2007. aastal. Tookord kinkisid laskjad pataljoniülemale suure seinakella.