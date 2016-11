Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul pole mõtet luua illusioone, et Venemaa ja USA suhted kiiresti paranevad.

New Yorgis male MM-il viibiv Peskov nimetas samas märkimisväärseks, kui sarnane on Vladimir Putini ja Donald Trumpi lähenemine välispoliitikale, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Kui mäletate, mida Putin ütles Valdai foorumil, ja võrdlete seda Trumpi üleeilse kõnega, siis sai selgeks, et ta võitis presidendivalimised ja tuli avalikkuse ette. Nad tegid samasuguse avalduse samasuguse suhtumisega välispoliitikasse. See on üllatav," rääkis Peskov.