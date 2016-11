Pärnu lähedalt Häädemeestelt pärit Jesper tantsis suve jooksul 70 Eestimaa paigas, et jäädvustada oma esimene, positiivsest energiast pulbitsev täispikk tantsuvideo.



NOËPi uusima loo “Rooftop” järgi kõlav kolme minuti pikkune video filmiti üles sel suvel erinevates kaunites Eesti kohtades. Kuna tantsimist kirglikult armastav Jesper ei peatunud ka siis, kui muusika või kaamerad ei käinud, loeti tema tantsutunde kokku üle 80.



Jesperi jaoks oli koostöö NOËPiga justkui unistuse täitumine. “See oli nii äge filmimine. Ma sain palju ringi sõita ja palju uusi sõpru. Kõige lahedam oli, et ma sain tantsu ise välja mõelda. Tahan kunagi kindlasti ka tantsutreeneriks saada,” ütles Jesper.



Jesper sõidab Häädemeestelt mitu korda nädalas Pärnu tantsustuudiosse Black and Brownie, kus ta on üks andekamaid ja lootustandvamaid tantsijaid. Jesperi ema Kaire ütles, et kui paljudel on kell 11 uneaeg, siis saab Jesper sel ajal alles õige tantsuhoo sisse ja võib iga päev tundide viisi tantsida.



Seega polnud videole kulunud kaheksa kümnetunnist võttepäeva mingi takistus – noor tantsija on lihtsalt väsimatu. Vähe sellest, et Jesper igas võttekohas pikalt tantsis, leidis ta alati aega, et pidevalt asjade otsas turnida ja käte peal käia. Eriti põnevaks teeb video asjaolu, et kogu tants on freestyle-stiilis ehk ilma kindlaks määratud koreograafiata – kõik tantsuliigutused sündisid koha peal muusika rütmi järgi.

NOËPi muusika loojaks ja esitajaks on endine Tenfold Rabbiti solist Andres Kõpper, kel leping Rootsi Sony Musicuga.