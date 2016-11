“Euroopa on vaatamata viimaste aastate kriisidele ja konfliktidele suutnud jääda olulistes välispoliitilistes ja julgeolekualastes teemades ühtseks,” ütles president Kersti Kaljulaid täna Berliinis Saksamaa välispoliitiku ühingu liikmetele peetud ettekandes. “Loodan, et Euroopa Liit suudab edaspidigi jääda üksmeelseks siis, kui ohus on põhiväärtused,” rõhutas riigipea.

President Kaljulaid nentis, et aastate jooksul on ikka olnud neid, kes ennustavad Euroopa Liidu lõppu ja Ühendkuningriigi referendum kahtlemata hoogustas selliseid arvamusi. “Euroopa Liidu liikmesriigid võivad üksteisega mitte nõustuda, kuid nad on harva tülis. Saan seda kinnitada, olles ise töötanud Euroopa Liidu institutsioonis 12 aastat,” lisas president Kaljulaid. Riigipea hinnangul on julgeolek hetkel Euroopa kõige olulisem väljakutse.

“Euroopat tuleb vaadata ühtsena ja me saame tagada julgeoleku ainult siis, kui me ei lähene lahendusele üksikute riikide või regioonide põhiselt. See puudutab ka energiajulgeolekut ja transporti. Me peame looma füüsilisi ühendusi Euroopa eri piirkondade vahel,” lisas ta.