Isadepäeval peab nii mõnigi isa kahjutundega tõdema, et oma lastega pole piisavalt aega veedetud. Statistikagi ütleb, et pärast lapse sündi ette nähtud 10 päeva isapuhkust kasutavad vaid pooled värsketest isadest ning lapse esimestel eluaastatel on pilt veelgi trööstitum – 91% juhtudel võtab lapsehoolduspuhkuse ema.

Ometi ei peaks see nii olema – kehtiv seadus ei teegi vahet, kas lapsega jääb poolteiseks aastaks koju ema või isa. Põhjust, miks laste kasvatamise ajaks jäävad töölt kõrvale eelkõige naised, ei tasu otsida vaid kinnistunud arusaamades soorollidest ja meeste- ja naistevahelisest tööjaotusest – kuigi ka seda ei tasuks alahinnata –, oma osa on vanemahüvitise maksmise paindumatul korral. Kui vanemahüvitist kaotamata on võimalik lisa teenida vaid kuni miinimumpalga ulatuses, pärsib see võimalusi teenida tulu kodus või osalise ajaga tööl käies. Viimane tähendab aga, et lapsega kodus olev vanem võib olla sunnitud tööst eemal olema kauem, kui ta tegelikult tahaks. Kui praeguse vanemahüvitise maksmise korraga pole rahul paljud lapsega koju jäävad emad, siis miks peaksid sellega leppima isadki?

Läinud nädalal jõudis valitsusse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi analüüs, mis panebki ette sellise piirangu kaotamist ja lubab vanemahüvitise maksmist jaotada kuni kolme aasta peale. Senisest paindlikum süsteem võiks motiveerida rohkemaid isasid väikelapsega koju jääma. On kiiduväärt, et teema on uuesti tõstatanud praegu koalitsiooniläbirääkimisi pidavad erakonnad – Reformierakonnale kunagi edu toonud valimislubadus vajab värskendamist.