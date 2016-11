Edgar Savisaar postitas oma Facebooki postituse oma edusammudest, kuidas ta toolinajale end neli korda püsti ajas ja seisis.

"Tõusin äsja neli korda toolinajale. Iga kord seisin minuti. Tehke järele. Kellele on huvitav pilt minu selja taga, siis see on Olev Subbi maal, mille mu töökaaslased kinkisid sünnipäevaks."