Linna sõnul võttis kogu trupp teda väga sõbralikult vastu, eriti Mart Müürisepp, kellega ta hea klapi saavutas ning kellega koos räpiteemalises šketšis laulu "Sinu valinud ma" laulis. "Kuna nad olid valinud laulu minu repertuaarist ja minu tekstiga, siis ilmselt tuli mõte, et kutsume Reet Linna ka kohale," arvas ta.

Oma lavapartneri Mart Müürisepaga tutvus ta saates esmakordselt, kuid oli teda varasemalt trehvanud Jaak Joala plaadiesitlusel. "Kui ta Jaak Joala plaadiesitlusel laulis ühte Jaagu laulu, siis meil silmside oli kogu aeg. Aga ta oli äärmiselt südamlik ja tore, kõik olid väga toredad ja abivalmid, said aru, et peopesad on mul märjad natuke," rääkis Linna.