Loomuliku ilu nimel meigi kasutamisest loobunud Alicia Keys näeb vapustavalt kaunis välja, kuid ta tunnistab, et pole alati nii ilusa nahaga olnud.

Alicia kannatas enda sõnul aastaid vistrike all. “Tean, mis tunne on, kui su nägu on mügarikke ja vinne täis,” ütleb USA lauljatar ajakirjale Elle. “Elasin seda kõike läbi avalikkuse pilgu all.”

Alicia sõnul muutus ihu klaarimaks, kui ta kuus aastat tagasi esimest last oodates vähem piimatooteid pruukis ja rohkem vett jõi. “Vahe oli tohutu,” kinnitab ta.