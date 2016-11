Vahel võib meie suhe lõppeda põhjuste tõttu, mida poleks me ealeski ettekujutanud, vahendab Men`s Health.

Suhte kestmise jaoks peaksime me oskama ise enam vaeva näha.

Üheks suhte lõhkujaks on tihtipeale voodielu üksluisus ning uute elamuste mitte proovimine. Nii võib aga suhe igavaks muutuda ja lõpuks ka lõppeda.

Petmine.

Üheks suhet lõpetama panevaks teguriks on petmine. Kui see on toimunud, siis ei pruugi suhe iialgi samamoodi edasi minna ja sobivaks lahenduseks jääb vaid lahutus.

Kui te pole kunagi seksinud.

Ka liiga vähene seks või selle olematus võib suhte viimaks ära lõpetada.

Seksi ületähtsustamine.

Kumbki teist ei peaks omama teist ülemust koos teise tööga. Seega ka seksi liialt tõsiselt võtmine võib paarikese viimaks ära lahutada.

Üksteise vajadustega mitte arvestamine.