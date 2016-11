Meelelahutussaate "Nädalalõpp Kanal 2ga" tänasteks külalisteks on näitleja Ago Anderson, Eesti räpi ristiisa Cool D, tantsija Monika Tuvi ning meelelahutaja Arlet Palmiste. Tõeliselt lõbusas saates näeb saatejuhte tantsimas, kuuleb põnevaid reisilugusid ja publiku ees sõlmitakse kihlvedu Teet Margna auto peale.

Tänane saade möödub lõbusas meeleolus, sest mitme saatekülalisega on Kristjan Jõekaldal ja Teet Margnal isiklikud kokkupuuted juba varasemast ajast. Nii meenutab end kapiräppariks nimetav Jõekalda Cool D-le, kuidas 15 aastat tagasi jättis Eesti räpi ristiisa talle väga hirmutava mulje. "Ma mõtlesin, et sa annad mulle kere peale," julgeb saatejuht ausalt tunnistada. Kui vihane ja hirmutav on Cool D tegelikult, sellest tuleb muude teemade kõrval täna ka juttu.

Lõbusa suuna võtab ka kohtumine Ago Andersoniga, kui publiku ees sõlmitakse kihlvedu, kas armastatud näitleja suudab jala kaela taha panna. Kui jah, siis kaotab Teet Margna oma auto. Kui ei, siis on lootust Kristjan Jõekaldal saada roll "Klassikokkutuleku" järjes.

Oma füüsilist võimekust peavad siiski tõestama ka saatejuhid ise, küll mitte Ago Andersonile, vaid Monika Tuvile, kes põneva reisijutu lõpetuseks Teedu ja Kristjani tantsima paneb. Saatele paneb muusikalise punkti aga hoopis meelelahutaja Arlet Palmiste, kes Teet Margna ja Kristjan Jõekaldaga aastaid koos on töötanud. Selle koostöö tulemusena sündinud raamatust tuleb tänases saates ka pikemalt juttu.

"Nädalalõpp Kanal 2ga" on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30.