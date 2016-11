Angelina Jolie ja tema teine abikaasa Billy Bob Thornton nägid avalikkuse ees küll ülimalt kirglikud välja, kuid Thornton tunnistab, et neil polnud üksmeelt.

1999. aasta filmi “Pushing Tin” võtetel armunud paar abiellus 2000. aastal ning šokeeris üldsust, kandes kumbki kaelas pudelikest teineteise verega.

Nüüd, kus Jolie’ kolmaski abielu on karile jooksnud, räägib 61aastane Billy Bob ajakirjas GQ, et põdes kogu armuloo vältel. “Ma ei tundnud ealeski, et oleksin Angelina jaoks piisavalt hea,” ütles näitleja, seletades, et Jolie oli kirglik ÜRO hea tahte saadik, tema ise aga eelistas kodus istuda ja telekast spordivõitlusi vaadata.

Thornton lisas, et vaatamata pikkadele Hollywoodi aastatele ei tunne ta end rikaste ja tähtsate inimeste seltsis hästi. Muutuda ta ei kavatse. “Mulle meeldib selline olla.”