Kui "Suures komöödiaõhtus" mängiti mängu "Me ärmastame Eestit", siis TV3 saade on jäänud ikka samaks, Eestit armastavaks saateks. Tänases saates on vastamisi Taavi Immato, Marilyn Jurman ja Urmas Lattikas, Peeter Oja võistkonnas ja Elisa Kolk, Tanel Talve ja Ivari Padar, Hannes Võrno võistkonnas. Saatejuht Eda-Ines Etti.

"Nädalalõpp Kanal 2ga" (Kanal 2, kl 21:30)

Täna istuvad diivanile näitleja Ago Anderson, Eesti räpi ristiisa Cool D, tantsija Monika Tuvi ning meelelahutaja Arlet Palmiste. Saates palju nalja, põnevaid lugusid ja mõnusat muusikat!

Õhtuseks filmisoovituseks on suurfilm "Trooja" (Kanal 2, kl 23:30). Tegu on kassahitist seikluspõnevikuga halastamatust lahingust, mille vallandab Trooja prints Paris (Orlando Bloom), kes armuhulluses meelitab enda juurde Sparta imekauni kuninganna Helena. Spartalased eesotsas kavala ja julge Achilleusega (Brad Pitt) ei saa sellist solvangut andestada. Tuhat laeva ja 50 000 meest asuvad seni võitmatut Troojat piirama, et see viimaks ometi hävitada...

Laupäev

"Õnne 13" (ETV, kl 20:30)

No laupäeva õhtu pole küll laupäeva õhtu ilma "Õnneta"! Seekordses osas on Marel Janele ja Almale nii häid uudiseid, et keegi ei suuda rahulikuks jääda. Krissu tahab paluda Jürkalt, et see Lainele tema saladusest midagi ei räägiks, aga Leili ei anna puhtalt pääsemisele eriti lootust. Oliver-Sten ja Margna püüavad tööjutte rääkida, kuid Tiinal on oma kasu mängus. Annemai külastab Anu ja beebit.

Laupäevasesks lastefilmiks on seekord "Muun, kuuvalvur" (TV3, kl 19:30). See on fantaasiarikas ja lustlik animafilm noorest arglikust faunist nimega Muun viib nii suured kui väikesed vaatajad põnevale seiklusretkele. Planeedil, kus Muun elab, on Päikesel ja Kuul oma valvurid, kelle ülesandeks on hoida korrapärast öö ja päeva vaheldumise rütmi, et kõigil oleks hea elada. Äsja ametisse nimetatud noorukesed Muun ja Sonn on aga mõlemad nii kogenematud ning hooletud, et juba esimesel tööpäeval lähevad Kuu ja Päike kaotsi ning maailm satub kaosesse. Et tasakaal taastada, peavad vaprad soss-sepad oma suure äparduse heaks tegema. Nii asuvadki loo peakangelased koos nutika sõbra Sädega seiklusterohkele teekonnale, et Päike õela vulkaanititaani valdustest tagasi tuua ning Kuu uueks luua. Loomulikult on film eesti keeles.

Et ka vanematel inimestel oleks midagi toredat vaadata, siis soovitame õhtuseks vaatamiseks filmi "Vanad torisejad" (Kanal 2, kl 23:40), mis on menukomöödia kahest kõbusast vanamehest, Johnist (Jack Lemmon) ja Maxist (Walter Matthau). Naabrimehi ühendab kirg kalastamise ja vaidlemise vastu - nad on juba pool sajandit teineteise solvamisega meelt lahutanud. Uusi pingeid tekitab kena proua, kes vanade torisejate kodutänavasse kolib…

Kes soovib hingekosutuseks midagi ilusat ja isamaalist, võib vaadata 2014. aasta tantsupeo lugu "Meie puudutuse aeg. XXVI laulupeo ja XIX tantsupeo kokkuvõte" (ETV2, kl 20:30). Aeg talletab iga puudutuse ja sellest saab meie aja lugu. Tagasivaade sellele, milliseid puudutusi lisasid 2014. aasta peolised ja osalejad XXVI laulu- ja XIX tantsupeole ”Aja puudutus. Puudutuse aeg”. Saate autorid on Maarja Pärsim ja Piret Jürman, operaator Kullar Viimne, helirežissöör Antti Mäss, produtsent Helen Valkna.

Pühapäev

Pühapäeval on teadagi isadepäev ja selle puhul näidatakse Isadepäeva kontserti otseülekannet Estonia kontserdisaalist (ETV, kl 12:00). Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Naisliidu korraldatud isadepäeva kontserdil Estonia Kontserdisaalis laulavad isadele tütarlastekoor ”Ellerhein”, Eesti Koorijuhtide Naiskoor, Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor ja Linnateatri näitlejad. Kava koostaja ja kontserdi juht on Riina Roose. Nagu tavaks saanud, kuulutatakse välja aasta isa ja kõnega esineb president Kersti Kaljulaid. Otseülekande režissöör Ruti Murusalu, produtsent Ruth Alaküla.

Jalgpallifännide rõõmuks saab pühapäeval näha jalgpalli MM valikmängu: Belgia – Eesti (ETV, kl 21:40). Sel aastal EM-finaalturniiril veerandfinaali jõudnud Belgia ja Eesti on varasemalt kohtunud neljal korral. 2002. aastal Tallinnas sai Belgia 1:0 võidu, aasta hiljem Liege´is võitsid väljakuperemehed 2:0. 2008. aastal jäi Belgia Liege´is peale napilt 3:2, viimati kohtuti aga 2009. aastal A. Le Coq Arenal, kus Eesti võitis tulemusega 2:0. Ülekannet Brüsselis asuval kuningas Baudouin´i nime kandval rahvusstaadionilt vahendavad Kristjan Kalkun ja Alvar Tiisler.

Isadepäeva puhul on ETV2 eetris mitmeid väärtfilme, kuid esile tooks Mart Kivastiku filmi "Isa" (ETV2, kl 21:55). Peaosas Lembit Ulfsak, operaator Ago Ruus, kunstnik Toomas Hõrak, muusikaline kujundaja Toomas Lunge.

Pühapäeva õhtu on ikka komöödiaõhtu. Kanal 2 eetris on "Eesti otsib superheeringat" (Kanal 2, kl 19:30) ja pärast seda "Ameerika talent" (Kanal 2, kl 21:30).

Ning TV3 eetris muidugi ülipopulaarne "Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3, kl 19:30), kus seekord on külaliskohtunikuks Saara Kadak. Kes pälvib tema ja teiste kohtunike kiidusõnad? Kas Laura Põldvere, Inga Lunge, Kalle Sepp, Liis Lass, Adeele Sepp, Joosep Järvesaar, Kristjan Kasearu või Raivo E. Tamm? Korda hoiab Märt Avandi.