"Ma ise pooldan loomulikkust," märgib Pettai, et läks hommikust sööma siiski päevameigiga, aga paljud teised missised olid tõepoolest ennast eriti üles löönud. "See oli veidi ebaloomulik, aga ma võtsin seda lihtsalt selle võistluse naljaka osana. Mõtlesin, et see kestab ju ainult neli päeva ja me võime siis ju nii kaua glamuuritarid olla."

Kersti Pettai, kes Lõuna-Koreas toimunud võistlusel küll esikümnesse ei jõudnud, kuid pälvis kohtunikelt parima naeratuse tiitli, osales välismaisel Missis Worldi valimisel esimest korda. Naine seletab, et seetõttu ei teadnud ta esimese päeva hommikul, mida selga panna või mis meik teha. Pettai toakaaslane kinnitas aga, et nii suurel võistlusel tulebki kohe hommikul pidulik õhtukleit selga tõmmata ja lavameik teha.

Ajavahe ajas öösel üles

Võistlustrall kestiski kokku ainult neli päeva, finaal oli 4. novembril. Esimesel päeval oli palju ekskursioone ning suure osa ajast tuli bussiga ringi sõita. Hotelli jõuti Pettai sõnul alles kell kümme õhtul. Kogu päeva käisid missistega kaasas fotograafid, kes neist pidevalt pilte klõpsutasid. Teisel päeval algasid lavaproovid ning kolmandal päeval oli eelfinaal.

Natuke keeruline oli ajavahega toime tulla. Pettai kinnitab, et enamik naisi olid sellega kimpus. "Kuna olime nii väsinud, siis läksime õhtul kella kümne-üheteist ajal magama, aga ärkasime kell kolm öösel üles," kirjeldab Pettai. Õnneks läks asi iga päevaga paremaks ning finaali eel sai juba üsna normaalselt magada.

Intriige kaasvõistlejate vahel ei olnud, kuigi võistlusel oli kokku tervelt 35 naist. Pettai märgib, et pelgas isegi, kuidas läbisaamine teiste naistega olema saab, aga õnneks olid kokku tulnud vaid sõbralikud inimesed. "Igal hommikul kallistasime kõigiga," tõdeb naine.

SÕBRALIK KONKURENTS: kuigi võistlusel osales kokku tervelt 35 naist, oli õhkkond Pettai meelest (paremalt teine) sõbralik. Kõik naised said väga hästi läbi. (Rhonda Gilliam)

Finaalpäev tõi kaasa suurema pinge, aga Pettai sõnul õnnestus tal kõik hästi. "31aastane, nagu ma olen – mul on vist nii palju kogemust, et laval õnneks mingeid puterdamisi või komistamisi ette ei tulnud. Võib-olla ma sellepärast selle Missis Smile’i tiitli sain, et ma olin hästi rahul ja rõõmus seal," mõtiskleb naine.

PARIM NAERATUS: Kersti Pettai sai särava naeratuse eest väikese auhinnakarika. Kleidi autor on Tiina Talumees ja Pettai kandis seda finaalis. (Sven Tupits)

Esikümnesse Pettai kahjuks ei saanud. Naise sõnul pääsesid sinna valdavalt need osalejad, kellel oli väga tugev heategevuslik kaust, kuna kogu üritus oli heategevusliku platormiga – nimelt laste koduvägivalla vastu. "Mina sain välja tuua enda sotsiaaltöötaja hariduse ja selle, et ma olen SOS-lastekülaga koostööd teinud. Aga ma ei ole suurelt heategevusprojektides osalenud," selgitab Pettai, et näiteks Ameerikas on heategevus nii loomulik, et suur osa inimesi teeb iga kuu mõnele fondile annetusi. Eestis pole see aga veel nii juurdunud.

Missis Worldiks krooniti seekord Peruu esindaja, esimene printsess oli Venemaalt ja teine printsess Moldovast.

Võistluseks valmistumine oli stressirikas

Pettai tõdeb, et võistluseks valmistudes pidi ta päris palju närve kulutama, kuna Eesti riik iludusvõistlustel osalemist ei toeta. Kui kohapeal oli kõikidele missistele hotell ja söök võimaldatud, siis kõik muu pidi Pettai ise hankima. Suurim kulu oli naise kinnitusel lennupiletid. Pettai tunnistab, et vahepeal kartis ta, et ei saagi minna, kuna raha piletite jaoks polnud. Õnneks oli üks tuttav nõus teda lennupiletite rahaga toetama.

Rahvusvoorus kandis parima naeratusega Missis rahvusvärvides suure rukkilillega ja suitsupääsukestega kleiti (Sven Tupits)

Kleitide, kingade ja muude asjade taga ajamine oli veel eraldi lisatöö. "Kuigi ma sain suvel teada, et ma lähen, siis tõsiselt valmistuma hakata sain alles paar nädalat enne võistlust," seletab Pettai, et pidi kõigega enda tööde ja tegemiste kõrvalt tegelema.

"See oli päris stressirikas. Et kas ma saan kõik kleidid ja kingad kokku, mida vaja on. Eheteni ma ei jõudnudki, mu olid ainult enda ehted kaasas," märgib naine, kuid kinnitab samas, et kõik inimesed ja ettevõtted, kellelt ta abi küsis olid väga lahked ja vastutulelikud ning toetasid teda. "Lõpuks kõik toimis, aga kindlasti oleks parem, kui keegi aitaks, et miss või missis ei peaks üksi seda tegema."