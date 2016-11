Jäär Alates kella 3.44-st liigub Kuu Jääras. Ja kuna Päike on Skorpionis, siis annab selline kombinatsioon sulle palju sellist energiat, millega saad asju muuta ja parandada. Võiksid täna ka millegi olulisega algust teha.

Vähk Nüüd on parimad võimalused murda läbi mõnest takistusest või saavutada oma töödes ja tegemistes täiesti uus kvaliteet. See, millega nüüd alustad, edeneb ja areneb kiiresti sulle soodsas suunas.

Neitsi Planetaarne muster võib sinus tekitada «orav rattas» tunde – kõik toimub väga kiiresti ja korraga, mistõttu pead olema äärmiselt tähelepanelik, et mitte kiirustades vigu teha.

Skorpion Päikese ja Liliti (Kuu apogee) täpne ühendus Skorpionis annab sulle võimaluse vajaduse korral endale tähelepanu tõmmata. Aga hoolitse siis selle eest, et see tähelepanu oleks positiivne, mitte negatiivne!

Ambur Võid olla äärmiselt kannatamatu ja püüda murda sisse lahtisest uksest. Kui sul pole võimlalust oma energiat kulutada, võid mõne tobedusega hakkama saada. Kuid su energia on nakkav!