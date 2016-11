Kas on mingi kindel aeg, mil partner on motiveeritud seksima? Mis on siis teistmoodi? Analüüsi ja proovi need olukorrad luua, mil su partner tahab seksida.

2. Kas sa oled mänguline?

Mõtle seksile - kas see on igav, rutiine ja iga ühe justkui eelmise kordus? Kas sul on fantaasiaid, mida saaksid partneriga jagada? Sekslelud?

Kui sellised mõtted ja jutud tekitavad sinus ebamugavust, siis on sul tõenäoliselt madal libiido.

Kas sind on kasvatatud nii, et seks peaks olema midagi keelatut ja häbiväärset? Kui jah, siis peaksid otsima abi mõne nõustaja juurest. Kui suhtud seksi negatiivselt, siis alaneb su libiido.

3. Mis toimub väljaspool magamistuba?