Uue loodava koalitsiooni esimesed sõnumid plaanitavatest maksumuudatustest on juba Eesti majanduskeskkonna usaldusväärsusele kahju tekitanud, ütles Reformierakonna juhatuse liige ning endine rahandusminister Aivar Sõerd ERRi uudisportaalile.

"Esimene mure hetkel on seista selle eest, et vasakjõudude laamendamise tulemusel ei kannataks majanduskeskkonna usaldusväärsus ja riigi majanduspoliitika tõsiseltvõetavus," ütles Sõerd.

"Karta on paraku, et vasakpoolsete ideoloogide vastuoluliste ja igasuguste majanduslike loogikatega vastuolus olevate sõnumite väljapaiskamine on juba pöördumatut kahju usaldusväärsusele tekitanud," lisas ta.